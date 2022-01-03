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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 16:14

Re: Банк Власний Рахунок

  ingtrans написав:БВР 2,0%, а не 1,0%.


Поправте, якщо помиляюсь!

2,0% = 1,0% як бонус від Сільпо + 1,0% від БВР.
Таким чином, при оплаті Глобусом та сканування додатка, маємо 1,0% від Сільпо + 2,5% від Глобуса = 3,5%

p.s.
Якщо в попередньому місяці були витрати понад 10 тис., то:
3,0% = 1,0% як бонус від Сільпо + 2,0% від БВР.

p.p.s. не у всіх є кредитний ліміт від БВР.

До речі, який сенс платити БВР без кредитного ліміту не у Сільпо?
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 17:03

Re: Банк Власний Рахунок

  V2 написав:2,0% = 1,0% як бонус від Сільпо + 1,0% від БВР.
Таким чином, при оплаті Глобусом та сканування додатка, маємо 1,0% від Сільпо + 2,5% від Глобуса = 3,5%

Фактично-то так. Тільки потрібно привести до одного знаменника: або чисті, або грязні. У БВР буде 2% чистими, а у Глобуса 3% чистими.

  V2 написав:Якщо в попередньому місяці були витрати понад 10 тис., то:
3,0% = 1,0% як бонус від Сільпо + 2,0% від БВР.

А тут обидва по 3%, але по дорозі до 10к, як правило, бувають 10% на один чек або ще якісь знижки (в минулому місяці, наприклад, ще було -3% на овочі/фрукти на один чек), що робить покупки в Сільпо картою БВР ще більш вигідними. Тому, як я вже написав вище, для тих, хто і так часто купує в Сільпо, БВР цілком придатний варіант. В середньому він перебивав навіть 3%, які раніше давав Глобус.

  V2 написав:p.p.s. не у всіх є кредитний ліміт від БВР.

Не у всіх, але у Глобуса здається він ще більш не у всіх, якщо не сказати, що мало у кого. А оплата кредитними - це ще десь 1% чистими вигоди порівняно з оплатою власними в тих же самих умовах.

  V2 написав:До речі, який сенс платити БВР без кредитного ліміту не у Сільпо?

Без кредитного ліміту рідко у якого банку має сенс платити власними. У Глобуса з його 3% на продукти фактично не було рівних поза Сільпо і АТБ, а ось з 2,5% вже можна дивитися на izibank.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 20:40

Вжуночки

  vovabelokon99 написав:Вже отримав подарунки за витрати до 10 000 грн, якщо хтось отримає на 15, 20, 25, 35 к , напишіть, чи є сенс їх отримувати :D
2к - 25% знижки на банани (одноразово);
5к - 10% знижки на каву (багаторазова) та круасан за 1 грн (одн);
8к - 10% знижки на чек (одн) та 10% купон на maudau (діє до 1.10);
10к - 10% знижки на напої(безалкогольні, пиво та сидр) (б/р) та 3 мандаринки :twisted: (кешбек на наступний місяць у сільпо)

15к - *1 кешбек балами в аптеках
20к - *1 кешбек балами на АЗС
25к - *1 кешбек балами у ресторанах
mihail11
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:55

  mihail11 написав:15к - *1 кешбек балами в аптеках
20к - *1 кешбек балами на АЗС
25к - *1 кешбек балами у ресторанах

35к - знижка 100грн в Сільпо і доставка за 1грн.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 14:16

  mihail11 написав:
  vovabelokon99 написав:Вже отримав подарунки за витрати до 10 000 грн, якщо хтось отримає на 15, 20, 25, 35 к , напишіть, чи є сенс їх отримувати :D
2к - 25% знижки на банани (одноразово);
5к - 10% знижки на каву (багаторазова) та круасан за 1 грн (одн);
8к - 10% знижки на чек (одн) та 10% купон на maudau (діє до 1.10);
10к - 10% знижки на напої(безалкогольні, пиво та сидр) (б/р) та 3 мандаринки :twisted: (кешбек на наступний місяць у сільпо)

15к - *1 кешбек балами в аптеках
20к - *1 кешбек балами на АЗС
25к - *1 кешбек балами у ресторанах

Дякую, якесь дивне в них поняття "супервжуночків", навіть за 35к могли би і 200 чи 300 грн знижки(умовно це 25к додатковий витрат і вигода виходить тільки 0,4%, самі нехай таким користуються), зроблю тоді краще на другий сімейний аккаунт просто на 5 чи 8к витрат з просто вжуночками на безкоштовний круасан та 10% знижки на чек :D
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:07

Re: Банк Власний Рахунок

Картка полежала на поличці десь біля місяця і прийшло повідомлення, що "ми будемо раді коли ви повернетеся і даємо вам + х3 балів на купівлю в Сільпо на місяць". Перевірив, так і є, разом виходить х4 балів
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:45

  nickvp написав:Картка полежала на поличці десь біля місяця і прийшло повідомлення, що "ми будемо раді коли ви повернетеся і даємо вам + х3 балів на купівлю в Сільпо на місяць". Перевірив, так і є, разом виходить х4 балів

Можу помилятися, але...Перевірте ще раз і уважніше.1 х 3 = 3 .Таким чином разом три.Принаймні у мене так чомусь.Тобто від сільпо ви отримуєте 1 бал, а БВР умножає їх на 3.
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