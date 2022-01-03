Додано: Пон 04 вер, 2023 17:03

V2 написав: 2,0% = 1,0% як бонус від Сільпо + 1,0% від БВР.

Таким чином, при оплаті Глобусом та сканування додатка, маємо 1,0% від Сільпо + 2,5% від Глобуса = 3,5% 2,0% = 1,0% як бонус від Сільпо + 1,0% від БВР.Таким чином, при оплаті Глобусом та сканування додатка, маємо 1,0% від Сільпо + 2,5% від Глобуса = 3,5%

V2 написав: Якщо в попередньому місяці були витрати понад 10 тис., то:

3,0% = 1,0% як бонус від Сільпо + 2,0% від БВР. Якщо в попередньому місяці були витрати понад 10 тис., то:3,0% = 1,0% як бонус від Сільпо + 2,0% від БВР.

V2 написав: p.p.s. не у всіх є кредитний ліміт від БВР. p.p.s. не у всіх є кредитний ліміт від БВР.

V2 написав: До речі, який сенс платити БВР без кредитного ліміту не у Сільпо? До речі, який сенс платити БВР без кредитного ліміту не у Сільпо?

Фактично-то так. Тільки потрібно привести до одного знаменника: або чисті, або грязні. У БВР буде 2% чистими, а у Глобуса 3% чистими.А тут обидва по 3%, але по дорозі до 10к, як правило, бувають 10% на один чек або ще якісь знижки (в минулому місяці, наприклад, ще було -3% на овочі/фрукти на один чек), що робить покупки в Сільпо картою БВР ще більш вигідними. Тому, як я вже написав вище, для тих, хто і так часто купує в Сільпо, БВР цілком придатний варіант. В середньому він перебивав навіть 3%, які раніше давав Глобус.Не у всіх, але у Глобуса здається він ще більш не у всіх, якщо не сказати, що мало у кого. А оплата кредитними - це ще десь 1% чистими вигоди порівняно з оплатою власними в тих же самих умовах.Без кредитного ліміту рідко у якого банку має сенс платити власними. У Глобуса з його 3% на продукти фактично не було рівних поза Сільпо і АТБ, а ось з 2,5% вже можна дивитися на izibank.