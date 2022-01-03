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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 13:27

  Leritta написав:Гоняла крипту через перекази з картки на карту, банк бобер мені заблокував картку, у підтримці кажуть що це операції з криптовалютою
Як це обійти, які банки юзаєте для крипти?

Тут так не прийнято писати. Треба так
Банк кал, заблокував рахунок просто так, не користуйтесь ним

(зазвичай так пишуть ті кого заблокували за обнал/перегони)
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 14:38

  nickvp написав:
  посетитель написав:
  nickvp написав:Картка полежала на поличці десь біля місяця і прийшло повідомлення, що "ми будемо раді коли ви повернетеся і даємо вам + х3 балів на купівлю в Сільпо на місяць". Перевірив, так і є, разом виходить х4 балів

Можу помилятися, але...Перевірте ще раз і уважніше.1 х 3 = 3 .Таким чином разом три.Принаймні у мене так чомусь.Тобто від сільпо ви отримуєте 1 бал, а БВР умножає їх на 3, а не додає свої 3.

Так, помилка є - і у ваших думках, і у моїх розрахунках. +х3 означає х1 за звичайний розрахунок БВР +х3 за подарунковий (лише на місяць) і +х1 від самого Сількпо. Разом прийстойні 5 відсотків.
ок, як скажите.Тільки що покупка 108 грн. Нарахували 326 балів(3%).Перевірив ще через різницю балів до покупки і після.Так і є. Звідки там п'ять у вас з'являється я не знаю.Таке, будемо вважати що мені не додають )))
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:00

  посетитель написав:
  nickvp написав:
  посетитель написав:Можу помилятися, але...Перевірте ще раз і уважніше.1 х 3 = 3 .Таким чином разом три.Принаймні у мене так чомусь.Тобто від сільпо ви отримуєте 1 бал, а БВР умножає їх на 3, а не додає свої 3.

Так, помилка є - і у ваших думках, і у моїх розрахунках. +х3 означає х1 за звичайний розрахунок БВР +х3 за подарунковий (лише на місяць) і +х1 від самого Сількпо. Разом прийстойні 5 відсотків.
ок, як скажите.Тільки що покупка 108 грн. Нарахували 326 балів(3%).Перевірив ще через різницю балів до покупки і після.Так і є. Звідки там п'ять у вас з'являється я не знаю.Таке, будемо вважати що мені не додають )))

Я так розумію, що там є додаткові х3 за не активність, а на них дійсно баг, було і в мене за купівлю на 45 грн нараховано +180 балів(БВР), всього 225 балів, тобто 1% за просто ВР, х2 (що є 1%, бо не було витрат на 10к) за оплату картою БВР та 3% за не активність, разом 5%
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:47

quote="5621071:посетитель"]
  nickvp написав:
  посетитель написав:
  nickvp написав:Картка полежала на поличці десь біля місяця і прийшло повідомлення, що "ми будемо раді коли ви повернетеся і даємо вам + х3 балів на купівлю в Сільпо на місяць". Перевірив, так і є, разом виходить х4 балів

Можу помилятися, але...Перевірте ще раз і уважніше.1 х 3 = 3 .Таким чином разом три.Принаймні у мене так чомусь.Тобто від сільпо ви отримуєте 1 бал, а БВР умножає їх на 3, а не додає свої 3.

Так, помилка є - і у ваших думках, і у моїх розрахунках. +х3 означає х1 за звичайний розрахунок БВР +х3 за подарунковий (лише на місяць) і +х1 від самого Сількпо. Разом прийстойні 5 відсотків.
ок, як скажите.Тільки що покупка 108 грн. Нарахували 326 балів(3%).Перевірив ще через різницю балів до покупки і після.Так і є. Звідки там п'ять у вас з'являється я не знаю.Таке, будемо вважати що мені не додають )))[/quote

Ви просто порівнюєте непорівняні речі - Я ж написав, а ви не читаєте "Карта лежала на поличці...." Сазказм - діло таке..
Наприклад, моя операція: чиста купівля без додаткових балів від "Колеса" - заплачено 274,85грн, нараховано балів - 1449. Сарказм у ваш бік - так, вам не додають :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:56

Re: Банк Власний Рахунок

nickvp написав:quote="5621071:посетитель"]
  nickvp написав:
  посетитель написав:[quote="5619774:nickvp"]Картка полежала на поличці десь біля місяця і прийшло повідомлення, що "ми будемо раді коли ви повернетеся і даємо вам + х3 балів на купівлю в Сільпо на місяць". Перевірив, так і є, разом виходить х4 балів

Можу помилятися, але...Перевірте ще раз і уважніше.1 х 3 = 3 .Таким чином разом три.Принаймні у мене так чомусь.Тобто від сільпо ви отримуєте 1 бал, а БВР умножає їх на 3, а не додає свої 3.

Так, помилка є - і у ваших думках, і у моїх розрахунках. +х3 означає х1 за звичайний розрахунок БВР +х3 за подарунковий (лише на місяць) і +х1 від самого Сількпо. Разом прийстойні 5 відсотків.
ок, як скажите.Тільки що покупка 108 грн. Нарахували 326 балів(3%).Перевірив ще через різницю балів до покупки і після.Так і є. Звідки там п'ять у вас з'являється я не знаю.Таке, будемо вважати що мені не додають )))[/quote

Ви просто порівнюєте непорівняні речі - Я ж написав, а ви не читаєте "Карта лежала на поличці...." Сазказм - діло таке..
Наприклад, моя операція: чиста купівля без додаткових балів від "Колеса" - заплачено 274,85грн, нараховано балів - 1449. Сарказм у ваш бік - так, вам не додають :mrgreen:[/quote]Потрібно платити кьюар кодом з застосунку БВР, використовуючи картку БВР. Тоді дадуть 1+2+3%=6%.

Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
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  #<1 ... 128129130131
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