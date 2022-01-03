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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лис, 2023 14:43
novichok написав: посетитель написав:
БВР прислал повідомлення про зміни в обслуговуванні.Дослівно процитувати не можу так як хз де там вони в застосунку зберігаються.Суть така: при розриві відносин з ініціативи банка, кошти банк віддає протягом півроку.Будьте обережні та враховуйте це.
Для себе відмітив ще один банк куди зі своїми коштами лізти не варто.
А які тут свої кошти, під 5% на Назбиратусі?
Після виведення кріпти
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Додано: Вів 14 лис, 2023 15:50
novichok написав: посетитель написав:
БВР прислал повідомлення про зміни в обслуговуванні.Дослівно процитувати не можу так як хз де там вони в застосунку зберігаються.Суть така: при розриві відносин з ініціативи банка, кошти банк віддає протягом півроку.Будьте обережні та враховуйте це.
Для себе відмітив ще один банк куди зі своїми коштами лізти не варто.
А які тут свої кошти, під 5% на Назбиратусі?
та будь які.Як приклад.Прийняв від когось на БВР щоб куди треба далі перекинути без комісії.Всяке буває.Кріптой і тому подібним не займаюся.
Ну а назбиратус зараз дійсно не цікавий.Хоча раніше коли ставка була більшою то нормально так користувався.
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Додано: Вів 14 лис, 2023 16:27
посетитель написав:
Для себе відмітив ще один банк куди зі своїми коштами лізти не варто.
посетитель написав:
Прийняв від когось на БВР щоб куди треба далі перекинути без комісії.Всяке буває.
Так це вже не свої, а чужі
Приймайте паперовими, олдскульно.
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Додано: Сер 15 лис, 2023 22:55
посетитель написав:
Для себе відмітив ще один банк куди зі своїми коштами лізти не варто.
это вообще не банк а какая-то урна для баллов от сильпо. Что поддержка у них в стиле "сам дурак", плохой телефон (с 13 андроидом), и пришел не в отделение востока, а на склад вторсырья с сторудницами-колхозницами, типа "че надо вам"?
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kuzmich
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Додано: Чет 16 лис, 2023 13:24
kuzmich написав: посетитель написав:
Для себе відмітив ще один банк куди зі своїми коштами лізти не варто.
это вообще не банк а какая-то урна для баллов от сильпо. Что поддержка у них в стиле "сам дурак", плохой телефон (с 13 андроидом), и пришел не в отделение востока, а на склад вторсырья с сторудницами-колхозницами, типа "че надо вам"?
дивно, зі мною підтримка завжди норм, добрий день, вечір та допомогає, навіть о 4 ранку
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Додано: Чет 16 лис, 2023 23:55
Не было вроде
З 15.12.2023 діють невеличкі зміни в Правилах обслуговування. Розповідаю швиденько, що там змінилося:
🔹 зменшено період відсутності руху коштів з одного року до шести місяців для визнання рахунку неактивним;
🔹 визначено період, протягом якого банк може розірвати договірні відносини з клієнтом в односторонньому порядку: цей період становить 180 календарних днів з дня прийняття банком рішення про розірвання ділових відносин з клієнтом;
🔹 у випадку виявлення банком факту використання клієнтом рахунку фізичної особи для операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності, банк попереджає клієнта про розірвання договору за 60 (шістдесят) календарних днів до розірвання договору;
🔹 акцентовано увагу на умовах щодо відповідальності клієнта за наслідки порушення умов Договору та вимог законодавства України;
🔹 детальніше викладено умови належної перевірки клієнта та його зобов’язань з інформування банку щодо питань фінансового моніторингу.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 01:28
Где можно без комиссии пополнить карту, кроме как в кассе Востока?
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IAkulenko
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Додано: Сер 22 лис, 2023 02:22
IAkulenko написав:
Где можно без комиссии пополнить карту, кроме как в кассе Востока?
раньше можно было в Сильпо и скорей всего сейчас тоже можно...
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