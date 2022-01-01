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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:34

  Leritta написав:В БВР доречі зараз курс 38,20
А в Моно - 38.30 Приват - 38.31

Пумб 38,10
pavyak
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Повідомлень: 2505
З нами з: 15.02.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 193 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:58

  pavyak написав:
  Leritta написав:В БВР доречі зараз курс 38,20
А в Моно - 38.30 Приват - 38.31

Пумб 38,10

В моно уже 38.02
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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  #<1 ... 134135136137
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