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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:34
Leritta написав:
В БВР доречі зараз курс 38,20
А в Моно - 38.30 Приват - 38.31
Пумб 38,10
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:58
pavyak написав: Leritta написав:
В БВР доречі зараз курс 38,20
А в Моно - 38.30 Приват - 38.31
Пумб 38,10
В моно уже 38.02
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lloydbanksua
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Додано: Пон 22 січ, 2024 12:08
Цікава корисна фішка від БВР. Якщо відбувається операція, за якою бракує коштів кредитного ліміту, аплікуха тут же пропонує дещо підвищити кредитний ліміт. Не зустрічав такого в інших банках, скільки їх не дресирував на таке. А тут неочікувано.
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