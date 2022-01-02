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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:34

  Leritta написав:В БВР доречі зараз курс 38,20
А в Моно - 38.30 Приват - 38.31

Пумб 38,10
pavyak
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Повідомлень: 2509
З нами з: 15.02.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 193 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:58

  pavyak написав:
  Leritta написав:В БВР доречі зараз курс 38,20
А в Моно - 38.30 Приват - 38.31

Пумб 38,10

В моно уже 38.02
lloydbanksua
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Повідомлень: 1537
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:08

Цікава корисна фішка від БВР. Якщо відбувається операція, за якою бракує коштів кредитного ліміту, аплікуха тут же пропонує дещо підвищити кредитний ліміт. Не зустрічав такого в інших банках, скільки їх не дресирував на таке. А тут неочікувано.
Ромасик
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Повідомлень: 6057
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1387 раз.
Подякували: 816 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 09:57

  Ромасик написав:Цікава корисна фішка від БВР. Якщо відбувається операція, за якою бракує коштів кредитного ліміту, аплікуха тут же пропонує дещо підвищити кредитний ліміт. Не зустрічав такого в інших банках, скільки їх не дресирував на таке. А тут неочікувано.

До речі, якщо є по карці кред ліміт, то назбиратусом досить не зручно користуватися, виходить? Бо щоб його поповнити, або зняти, потрібно провести грощі через картку, а це значить потрібно загашувати кред ліміт. Чи якось можна обійти це? В спорті і ізі це реалізовано шляхом відкриття дебетової картки, а в БВР такої можливості не бачу.
1finanсier
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Повідомлень: 815
З нами з: 02.09.19
Подякував: 295 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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  #<1 ... 134135136137
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