Пумб 38,10
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:34
Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:58
Додано: Пон 22 січ, 2024 11:08
Цікава корисна фішка від БВР. Якщо відбувається операція, за якою бракує коштів кредитного ліміту, аплікуха тут же пропонує дещо підвищити кредитний ліміт. Не зустрічав такого в інших банках, скільки їх не дресирував на таке. А тут неочікувано.
Додано: Суб 03 лют, 2024 09:57
До речі, якщо є по карці кред ліміт, то назбиратусом досить не зручно користуватися, виходить? Бо щоб його поповнити, або зняти, потрібно провести грощі через картку, а це значить потрібно загашувати кред ліміт. Чи якось можна обійти це? В спорті і ізі це реалізовано шляхом відкриття дебетової картки, а в БВР такої можливості не бачу.
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