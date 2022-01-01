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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:34
Leritta написав:
В БВР доречі зараз курс 38,20
А в Моно - 38.30 Приват - 38.31
Пумб 38,10
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pavyak
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:58
pavyak написав: Leritta написав:
В БВР доречі зараз курс 38,20
А в Моно - 38.30 Приват - 38.31
Пумб 38,10
В моно уже 38.02
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lloydbanksua
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Додано: Пон 22 січ, 2024 11:08
Цікава корисна фішка від БВР. Якщо відбувається операція, за якою бракує коштів кредитного ліміту, аплікуха тут же пропонує дещо підвищити кредитний ліміт. Не зустрічав такого в інших банках, скільки їх не дресирував на таке. А тут неочікувано.
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Ромасик
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Додано: Суб 03 лют, 2024 09:57
Ромасик написав:
Цікава корисна фішка від БВР. Якщо відбувається операція, за якою бракує коштів кредитного ліміту, аплікуха тут же пропонує дещо підвищити кредитний ліміт. Не зустрічав такого в інших банках, скільки їх не дресирував на таке. А тут неочікувано.
До речі, якщо є по карці кред ліміт, то назбиратусом досить не зручно користуватися, виходить? Бо щоб його поповнити, або зняти, потрібно провести грощі через картку, а це значить потрібно загашувати кред ліміт. Чи якось можна обійти це? В спорті і ізі це реалізовано шляхом відкриття дебетової картки, а в БВР такої можливості не бачу.
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1finanсier
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Додано: Суб 03 лют, 2024 19:33
1finanсier Так спробував тільки що, кредитний ліміт не обійти
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kerimen2702
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Додано: Суб 03 лют, 2024 19:35
1finanсier Ну все одно мені здається краще просто кредитні кошти сплатити а після вже поповнювати і знімати з нього
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kerimen2702
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:51
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді
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amatorodessa
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