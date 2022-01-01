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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 09:26

  Plt написав:У Бвр можно онлайн покупать доллар но вот снять в долларах нельзя)))

Где написано что нельзя? В тарифах вижу что есть снятие наличных в кассах и банкоматах украинских банков - бесплатно. По банкоматам понятно, но в кассе самого востока что может помешать снять нал в валюте карты?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 09:52

Тільки сьогодні дізналась, може хто не знає. тепер доступні валютні картки (доларові та єврові) і можливість купувати валюту на суму до 50 000 гривень щомісяця, а також розміщувати валютні депозити. Цю нову можливість банк не публікував у спеціальних оголошеннях, але вона з'явилася у вчорашньому оновленні додатку.Нарешті!!! :D
Leritta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:28

  Leritta написав:Тільки сьогодні дізналась, може хто не знає. тепер доступні валютні картки (доларові та єврові) і можливість купувати валюту на суму до 50 000 гривень щомісяця, а також розміщувати валютні депозити. Цю нову можливість банк не публікував у спеціальних оголошеннях, але вона з'явилася у вчорашньому оновленні додатку.Нарешті!!! :D

Яка різниця з восток ?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:31

Re: Банк Власний Рахунок

sens написав:Яка різниця з восток ?

Така сама як Універсалбанк і монобанк.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:41

  Zochan написав:
sens написав:Яка різниця з восток ?

Така сама як Універсалбанк і монобанк.

Різниця між Уні і моно в бік моно,тут не зрозуміло
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:27

Вжухи:
2к - 20% на цветы и фасованные шоколадные конфеты
5к - 25% на молочку
8к - 10% на онлайн-заказ
10к - 10% на всю сумму чека и 3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц
Востаннє редагувалось mustbe в П'ят 01 бер, 2024 15:46, всього редагувалось 2 разів.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:42

Re: Банк Власний Рахунок

  mustbe написав:3% на все покупки весь месяц

Весь березень після досягнення чи вже весь квітень?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:45

  V2 написав:
  mustbe написав:3% на все покупки весь месяц

Весь березень після досягнення чи вже весь квітень?

Поправил:
3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц
Востаннє редагувалось mustbe в П'ят 01 бер, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:46

  V2 написав:
  mustbe написав:3% на все покупки весь месяц

Весь березень після досягнення чи вже весь квітень?

раньше - подобная замануха действовала весь следующий месяц (типо в марте потратил 10000 в апреле имеешь - 3% - причем те 3% состоят из 1% по умолчанию от сильпа + 2% от БВРа (без этой заманухи стандартно действует 1+1).
WallNutPen
 
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