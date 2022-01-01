Где написано что нельзя? В тарифах вижу что есть снятие наличных в кассах и банкоматах украинских банков - бесплатно. По банкоматам понятно, но в кассе самого востока что может помешать снять нал в валюте карты?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2024 09:26
Додано: П'ят 09 лют, 2024 09:52
Тільки сьогодні дізналась, може хто не знає. тепер доступні валютні картки (доларові та єврові) і можливість купувати валюту на суму до 50 000 гривень щомісяця, а також розміщувати валютні депозити. Цю нову можливість банк не публікував у спеціальних оголошеннях, але вона з'явилася у вчорашньому оновленні додатку.Нарешті!!!
Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:28
Яка різниця з восток ?
Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:31
Re: Банк Власний Рахунок
Така сама як Універсалбанк і монобанк.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:41
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:27
Вжухи:
2к - 20% на цветы и фасованные шоколадные конфеты
5к - 25% на молочку
8к - 10% на онлайн-заказ
10к - 10% на всю сумму чека и 3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц
Востаннє редагувалось mustbe в П'ят 01 бер, 2024 15:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:42
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:45
Поправил:
3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц
Востаннє редагувалось mustbe в П'ят 01 бер, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:46
раньше - подобная замануха действовала весь следующий месяц (типо в марте потратил 10000 в апреле имеешь - 3% - причем те 3% состоят из 1% по умолчанию от сильпа + 2% от БВРа (без этой заманухи стандартно действует 1+1).
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