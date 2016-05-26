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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2024 09:26
Plt написав:
У Бвр можно онлайн покупать доллар но вот снять в долларах нельзя)))
Где написано что нельзя? В тарифах вижу что есть снятие наличных в кассах и банкоматах украинских банков - бесплатно. По банкоматам понятно, но в кассе самого востока что может помешать снять нал в валюте карты?
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WallNutPen
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 09:52
Тільки сьогодні дізналась, може хто не знає. тепер доступні валютні картки (доларові та єврові) і можливість купувати валюту на суму до 50 000 гривень щомісяця, а також розміщувати валютні депозити. Цю нову можливість банк не публікував у спеціальних оголошеннях, але вона з'явилася у вчорашньому оновленні додатку.Нарешті!!!
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Leritta
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:28
Leritta написав:
Тільки сьогодні дізналась, може хто не знає. тепер доступні валютні картки (доларові та єврові) і можливість купувати валюту на суму до 50 000 гривень щомісяця, а також розміщувати валютні депозити. Цю нову можливість банк не публікував у спеціальних оголошеннях, але вона з'явилася у вчорашньому оновленні додатку.Нарешті!!!
Яка різниця з восток ?
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sens
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:31
sens написав:Яка різниця з восток ?
Така сама як Універсалбанк і монобанк.
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Zochan
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:41
Zochan написав:
sens написав:Яка різниця з восток ?
Така сама як Універсалбанк і монобанк.
Різниця між Уні і моно в бік моно,тут не зрозуміло
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sens
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:27
Вжухи:
2к - 20% на цветы и фасованные шоколадные конфеты
5к - 25% на молочку
8к - 10% на онлайн-заказ
10к - 10% на всю сумму чека и 3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц
Востаннє редагувалось mustbe
в П'ят 01 бер, 2024 15:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:42
mustbe написав:
3% на все покупки весь месяц
Весь березень після досягнення чи вже весь квітень?
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V2
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:45
V2 написав: mustbe написав:
3% на все покупки весь месяц
Весь березень після досягнення чи вже весь квітень?
Поправил:
3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц
Востаннє редагувалось mustbe
в П'ят 01 бер, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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mustbe
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:46
V2 написав: mustbe написав:
3% на все покупки весь месяц
Весь березень після досягнення чи вже весь квітень?
раньше - подобная замануха действовала весь следующий месяц (типо в марте потратил 10000 в апреле имеешь - 3% - причем те 3% состоят из 1% по умолчанию от сильпа + 2% от БВРа (без этой заманухи стандартно действует 1+1).
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:11
Депозити є у банку?
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Investor_K
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