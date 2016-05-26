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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:14
Investor_K написав:
Депозити є у банку?
або валютний або гривневий назбиратус 5% річних безстроковий
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:14
vovabelokon99 написав:
або валютний або гривневий назбиратус 5% річних безстроковий
Валютний 5% було б цікаво.
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Investor_K
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