або валютний або гривневий назбиратус 5% річних безстроковий
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:14
Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:14
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 25 бер, 2024 20:47
Re: Банк Власний Рахунок
"Як і казали: забрали застосунок на технічні роботи". Де ви це казали? Повернемось - спочатку писали о 20:10, теперь о 21:10. Дякую, дуже дякую!
Додано: Пон 25 бер, 2024 20:56
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