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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:14
Investor_K написав:
Депозити є у банку?
або валютний або гривневий назбиратус 5% річних безстроковий
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:14
vovabelokon99 написав:
або валютний або гривневий назбиратус 5% річних безстроковий
Валютний 5% було б цікаво.
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Investor_K
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Додано: Пон 25 бер, 2024 20:47
"Як і казали: забрали застосунок на технічні роботи". Де ви це казали? Повернемось - спочатку писали о 20:10, теперь о 21:10. Дякую, дуже дякую!
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wildlynx
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:43
vovabelokon99 в мене вже все працює, вже полагодили🤔
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Tori_
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