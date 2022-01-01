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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:14
Investor_K написав:
Депозити є у банку?
або валютний або гривневий назбиратус 5% річних безстроковий
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:14
vovabelokon99 написав:
або валютний або гривневий назбиратус 5% річних безстроковий
Валютний 5% було б цікаво.
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Investor_K
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Додано: Пон 25 бер, 2024 20:47
"Як і казали: забрали застосунок на технічні роботи". Де ви це казали? Повернемось - спочатку писали о 20:10, теперь о 21:10. Дякую, дуже дякую!
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wildlynx
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:43
vovabelokon99 в мене вже все працює, вже полагодили🤔
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Tori_
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 08:47
mustbe написав:
Вжухи:
2к - 20% на цветы и фасованные шоколадные конфеты
5к - 25% на молочку
8к - 10% на онлайн-заказ
10к - 10% на всю сумму чека и 3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц
А что в данном случае означает 2к, 5к, 8к, 10к?
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candidat
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 08:47
У Сильпо была такая акция, мол, кто в марте установит приложение БВР и сделает покупку, получит 100 грн/баллобонусов? Сейчас не нахожу такого. Приснилось, что ли...
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candidat
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 08:51
candidat написав: mustbe написав:
Вжухи:
2к - 20% на цветы и фасованные шоколадные конфеты
5к - 25% на молочку
8к - 10% на онлайн-заказ
10к - 10% на всю сумму чека и 3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц
А что в данном случае означает 2к, 5к, 8к, 10к?
Витрати за карткою
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:24
candidat написав:
У Сильпо была такая акция, мол, кто в марте установит приложение БВР и сделает покупку, получит 100 грн/баллобонусов? Сейчас не нахожу такого. Приснилось, что ли...
таак, була наче до кінця минулого місяця, був банер в додатку Сільпо та 200 балобонусів тільки
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Leritta
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