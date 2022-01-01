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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:14

  Investor_K написав:Депозити є у банку?

або валютний або гривневий назбиратус 5% річних безстроковий
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:14

Re: Банк Власний Рахунок

  vovabelokon99 написав:або валютний або гривневий назбиратус 5% річних безстроковий
Валютний 5% було б цікаво.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:47

Re: Банк Власний Рахунок

"Як і казали: забрали застосунок на технічні роботи". Де ви це казали? Повернемось - спочатку писали о 20:10, теперь о 21:10. Дякую, дуже дякую!
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:56

  wildlynx написав:"Як і казали: забрали застосунок на технічні роботи". Де ви це казали? Повернемось - спочатку писали о 20:10, теперь о 21:10. Дякую, дуже дякую!

Здається ще писали раніше 19:30, щоб поверталися о 19:30, все за планом :lol:
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 10:43

vovabelokon99 в мене вже все працює, вже полагодили🤔
Tori_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 08:47

  mustbe написав:Вжухи:
2к - 20% на цветы и фасованные шоколадные конфеты
5к - 25% на молочку
8к - 10% на онлайн-заказ
10к - 10% на всю сумму чека и 3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц

А что в данном случае означает 2к, 5к, 8к, 10к?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 08:47

У Сильпо была такая акция, мол, кто в марте установит приложение БВР и сделает покупку, получит 100 грн/баллобонусов? Сейчас не нахожу такого. Приснилось, что ли...
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 08:51

  candidat написав:
  mustbe написав:Вжухи:
2к - 20% на цветы и фасованные шоколадные конфеты
5к - 25% на молочку
8к - 10% на онлайн-заказ
10к - 10% на всю сумму чека и 3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц

А что в данном случае означает 2к, 5к, 8к, 10к?

Витрати за карткою
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:24

  candidat написав:У Сильпо была такая акция, мол, кто в марте установит приложение БВР и сделает покупку, получит 100 грн/баллобонусов? Сейчас не нахожу такого. Приснилось, что ли...


таак, була наче до кінця минулого місяця, був банер в додатку Сільпо та 200 балобонусів тільки
Leritta
 
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