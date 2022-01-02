Додано: Нед 31 бер, 2024 09:29

Помнится, тут были бонусы за то, что новый клиент скачает приложение по твоей ссылке. Такая программа ещё действует?



И второй насущный вопрос. Больше года назад по этой программе скачал приложение по чьей-то ссылке с этого форума, но так и не зарегистрировался. Приложение так и торчит в телефоне.

Если зарегистрироваться в этом приложении более годичной давности, бонус будет? Или удалять и качать заново?



Только ж я ссылку не сохранил. Если взять другую, не будет проблемы типа, что на этот смартфон уже скачивалось приложение по другой ссылке, а значит, бонус не положен?



И ещё один момент. Запустил сейчас свое старое приложение, выдало что-то вроде "на жаль, термін попередньої реєстрації закінчився, але ми можемо запропонувати повторити все спочатку" (как-то так по смыслу). Что ли, это означает, что регистрация в старом приложении уже не будет привязана к реферальной ссылке и для получения бонуса надо качать заново? Или не означает?