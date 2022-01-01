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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 10:11
candidat да, 50 бонусов дают за регистрацию. Можете попробовать заново пройти по ссылке, но не факт, что бонус дают, раз вы уже ранее пытались зарегистрироваться.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:47
vovabelokon99 написав: candidat написав: mustbe написав:
Вжухи:
2к - 20% на цветы и фасованные шоколадные конфеты
5к - 25% на молочку
8к - 10% на онлайн-заказ
10к - 10% на всю сумму чека и 3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц
А что в данном случае означает 2к, 5к, 8к, 10к?
Витрати за карткою
В смысле, чтоб, например, получить скидку на молочку, надо сначала натранжирить по карте 5000 грн? Или молочки надо купить на 5000 грн?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:49
Leritta написав: candidat написав:
У Сильпо была такая акция, мол, кто в марте установит приложение БВР и сделает покупку, получит 100 грн/баллобонусов? Сейчас не нахожу такого. Приснилось, что ли...
таак, була наче до кінця минулого місяця, був банер в додатку Сільпо та 200 балобонусів тільки
Вы уверены, что 200? Может, это какое-то персональное предложение. Мне вроде в феврале не попадало ничего подобного. А сейчас действительно в приложении есть баннер, но с предложением всего на 150 грн
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:21
Есть смысл регистрироваться в приложении в воскресенье? Особенно если нет Дії. Подтвердят регистрацию только в понедельник или есть шанс на воскресенье?
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