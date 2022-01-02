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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:11

candidat да, 50 бонусов дают за регистрацию. Можете попробовать заново пройти по ссылке, но не факт, что бонус дают, раз вы уже ранее пытались зарегистрироваться.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:47

  vovabelokon99 написав:
  candidat написав:
  mustbe написав:Вжухи:
2к - 20% на цветы и фасованные шоколадные конфеты
5к - 25% на молочку
8к - 10% на онлайн-заказ
10к - 10% на всю сумму чека и 3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц

А что в данном случае означает 2к, 5к, 8к, 10к?

Витрати за карткою

В смысле, чтоб, например, получить скидку на молочку, надо сначала натранжирить по карте 5000 грн? Или молочки надо купить на 5000 грн?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:49

  Leritta написав:
  candidat написав:У Сильпо была такая акция, мол, кто в марте установит приложение БВР и сделает покупку, получит 100 грн/баллобонусов? Сейчас не нахожу такого. Приснилось, что ли...


таак, була наче до кінця минулого місяця, був банер в додатку Сільпо та 200 балобонусів тільки

Вы уверены, что 200? Может, это какое-то персональное предложение. Мне вроде в феврале не попадало ничего подобного. А сейчас действительно в приложении есть баннер, но с предложением всего на 150 грн
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:21

Есть смысл регистрироваться в приложении в воскресенье? Особенно если нет Дії. Подтвердят регистрацию только в понедельник или есть шанс на воскресенье?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:23

candidat

Именно - сначала протранжирить 5000 по карточке
Vatsyk
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  #<1 ... 137138139140
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