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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 11:11
candidat да, 50 бонусов дают за регистрацию. Можете попробовать заново пройти по ссылке, но не факт, что бонус дают, раз вы уже ранее пытались зарегистрироваться.
Додано: Нед 31 бер, 2024 13:47
В смысле, чтоб, например, получить скидку на молочку, надо сначала натранжирить по карте 5000 грн? Или молочки надо купить на 5000 грн?
Додано: Нед 31 бер, 2024 13:49
Вы уверены, что 200? Может, это какое-то персональное предложение. Мне вроде в феврале не попадало ничего подобного. А сейчас действительно в приложении есть баннер, но с предложением всего на 150 грн
Додано: Нед 31 бер, 2024 14:21
Есть смысл регистрироваться в приложении в воскресенье? Особенно если нет Дії. Подтвердят регистрацию только в понедельник или есть шанс на воскресенье?
Додано: Нед 31 бер, 2024 17:00
candidat Туди входять будь які покупки, не обов'язково саме молоко купляти)
Додано: Суб 06 кві, 2024 19:06
Re: Банк Власний Рахунок
я правильно понял, что зарегистрировавшись в этом додатке от Банка Власний Рахунок, мои персональные данные фактически уже сразу автоматом улетают Сильпе ? даже если я ещё не совершал ни одной оплаты в Сильпо ?
а то там как-то так невнятно написано в Анкете-Заяве..
и второй вопрос: есть ещё купленный (или полученный в прошлом году на кассе, не помню точно) в Сильпо брелок с их программой лояльности (но пока не активированный). Никак не могу второпать, эти "власні рахунки" вообще както пересекаются между собой ? ))
Или в принципе, зарегистрировавшись в БВРе, этот брелок уже можно выкинуть или отдать кому-то, типа все равно на одно имя не получится два акаунта программы лояльности в Сильпо иметь?.
Востаннє редагувалось a77 в Суб 06 кві, 2024 19:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 06 кві, 2024 19:11
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Суб 06 кві, 2024 19:36
а77 если нужен ещё один акк Сильпо просто регите его на другой номер телефона (не тот что бвр) и будет у вас 2 независимых акка - у каждого своя программа лояльности, свои персональные предложения, свое колесо и т.п.
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