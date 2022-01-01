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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:11

candidat да, 50 бонусов дают за регистрацию. Можете попробовать заново пройти по ссылке, но не факт, что бонус дают, раз вы уже ранее пытались зарегистрироваться.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:47

  vovabelokon99 написав:
  candidat написав:
  mustbe написав:Вжухи:
2к - 20% на цветы и фасованные шоколадные конфеты
5к - 25% на молочку
8к - 10% на онлайн-заказ
10к - 10% на всю сумму чека и 3% балобонусами на все покупки весь следующий месяц

А что в данном случае означает 2к, 5к, 8к, 10к?

Витрати за карткою

В смысле, чтоб, например, получить скидку на молочку, надо сначала натранжирить по карте 5000 грн? Или молочки надо купить на 5000 грн?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:49

  Leritta написав:
  candidat написав:У Сильпо была такая акция, мол, кто в марте установит приложение БВР и сделает покупку, получит 100 грн/баллобонусов? Сейчас не нахожу такого. Приснилось, что ли...


таак, була наче до кінця минулого місяця, був банер в додатку Сільпо та 200 балобонусів тільки

Вы уверены, что 200? Может, это какое-то персональное предложение. Мне вроде в феврале не попадало ничего подобного. А сейчас действительно в приложении есть баннер, но с предложением всего на 150 грн
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:21

Есть смысл регистрироваться в приложении в воскресенье? Особенно если нет Дії. Подтвердят регистрацию только в понедельник или есть шанс на воскресенье?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:00

candidat Туди входять будь які покупки, не обов'язково саме молоко купляти)
Tori_
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:11

candidat Зареєструватись можна і на вихідних, тому як вам зручно
Tori_
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:23

candidat

Именно - сначала протранжирить 5000 по карточке
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 19:06

Re: Банк Власний Рахунок

я правильно понял, что зарегистрировавшись в этом додатке от Банка Власний Рахунок, мои персональные данные фактически уже сразу автоматом улетают Сильпе ? даже если я ещё не совершал ни одной оплаты в Сильпо ?
а то там как-то так невнятно написано в Анкете-Заяве..

и второй вопрос: есть ещё купленный (или полученный в прошлом году на кассе, не помню точно) в Сильпо брелок с их программой лояльности (но пока не активированный). Никак не могу второпать, эти "власні рахунки" вообще както пересекаются между собой ? ))
Или в принципе, зарегистрировавшись в БВРе, этот брелок уже можно выкинуть или отдать кому-то, типа все равно на одно имя не получится два акаунта программы лояльности в Сильпо иметь?. :roll:
Востаннє редагувалось a77 в Суб 06 кві, 2024 19:19, всього редагувалось 2 разів.
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 19:11

Re: Банк Власний Рахунок

  a77 написав:Никак не могу второпать, эти "власні рахунки" вообще както пересекаются между собой ? ))
Ага, они обЪединятся в один экк
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 19:36

а77 если нужен ещё один акк Сильпо просто регите его на другой номер телефона (не тот что бвр) и будет у вас 2 независимых акка - у каждого своя программа лояльности, свои персональные предложения, свое колесо и т.п.
WallNutPen
 
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