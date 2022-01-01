Додано: Суб 06 кві, 2024 19:06

я правильно понял, что зарегистрировавшись в этом додатке от Банка Власний Рахунок, мои персональные данные фактически уже сразу автоматом улетают Сильпе ? даже если я ещё не совершал ни одной оплаты в Сильпо ?а то там как-то так невнятно написано в Анкете-Заяве..и второй вопрос: есть ещё купленный (или полученный в прошлом году на кассе, не помню точно) в Сильпо брелок с их программой лояльности (но пока не активированный). Никак не могу второпать, эти "власні рахунки" вообще както пересекаются между собой ? ))Или в принципе, зарегистрировавшись в БВРе, этот брелок уже можно выкинуть или отдать кому-то, типа все равно на одно имя не получится два акаунта программы лояльности в Сильпо иметь?.