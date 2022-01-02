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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:04

Re: Банк Власний Рахунок

  a77 написав:Или в принципе, зарегистрировавшись в БВРе, этот брелок уже можно выкинуть или отдать кому-то

Можна викинути, бо при реєстрації в БВР вони генерують заново штрих-код і відповідно той що на брелку вже не проб'є потім - треба або сканувати кюар-код з додатку або взяти на касі картку їхню (там на ній штрих-код на звороті є). І перед оплатою сканувати щось із переліченого замість брелка, щоб всі обіцяні балобонуси потім прилетіли. Коротше, трохи заплутано воно все.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:09

Re: Банк Власний Рахунок

трохи негативного досвіду

Закрив за власним бажанням разунок 4 місяці назад
заново не відкривається

підтримка пише що після перевірки банк вирішив відмовити в обслуговуванні
ніяких негативних записів кредитної історії не мав і не маю

єдине що перед закриттям рахунку я єдиноразово на касі сільпо поповнив карту БВР на 50к грн, бо айбокс поруч не працював, зазвичай закидую такі суми собі на монобанк

після цього прийшов лист про уточнення джерел коштів, пояснення/докази їм не сподобались сказали їхати також в Банк Восток і закривати і там рахунок теж, бо це один банк тіпа

в банку Восток меня сказали писати заяву за власним бажанням, тоді мовляв через 3 місяці можливо буде повернутись

але схоже схема яку порадили не спрацювала і банк мене заніс в ЧС
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:15

quadro_tony_da треба дізнаватись скільки років банк буде зберігати в історії рішення по вам. Якщо там 3-5-7 років, то поки не пройде цей час то не відкриють рахунок.
adj
 
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  #<1 ... 138139140141
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