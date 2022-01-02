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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 кві, 2024 13:04
a77 написав:
Или в принципе, зарегистрировавшись в БВРе, этот брелок уже можно выкинуть или отдать кому-то
Можна викинути, бо при реєстрації в БВР вони генерують заново штрих-код і відповідно той що на брелку вже не проб'є потім - треба або сканувати кюар-код з додатку або взяти на касі картку їхню (там на ній штрих-код на звороті є). І перед оплатою сканувати щось із переліченого замість брелка, щоб всі обіцяні балобонуси потім прилетіли. Коротше, трохи заплутано воно все.
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nighthawk5
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:09
трохи негативного досвіду
Закрив за власним бажанням разунок 4 місяці назад
заново не відкривається
підтримка пише що після перевірки банк вирішив відмовити в обслуговуванні
ніяких негативних записів кредитної історії не мав і не маю
єдине що перед закриттям рахунку я єдиноразово на касі сільпо поповнив карту БВР на 50к грн, бо айбокс поруч не працював, зазвичай закидую такі суми собі на монобанк
після цього прийшов лист про уточнення джерел коштів, пояснення/докази їм не сподобались сказали їхати також в Банк Восток і закривати і там рахунок теж, бо це один банк тіпа
в банку Восток меня сказали писати заяву за власним бажанням, тоді мовляв через 3 місяці можливо буде повернутись
але схоже схема яку порадили не спрацювала і банк мене заніс в ЧС
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 15 кві, 2024 10:15
quadro_tony_da треба дізнаватись скільки років банк буде зберігати в історії рішення по вам. Якщо там 3-5-7 років, то поки не пройде цей час то не відкриють рахунок.
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adj
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:41
Кто-то знает, какая минимальная сумма для покупки валюты?
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la9
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Додано: Вів 16 кві, 2024 09:46
la9 Та вроді немає мінімума
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Tori_
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Додано: Вів 16 кві, 2024 11:54
adj написав:quadro_tony_da
треба дізнаватись скільки років банк буде зберігати в історії рішення по вам. Якщо там 3-5-7 років, то поки не пройде цей час то не відкриють рахунок.
ніякі апеляції не допоможуть?
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quadro_tony_da
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:39
Вам банк прямо сказал что видеть вас не хочет.Вы его не устраивате.
Скажите спасибо что их вам так быстро отдали, в следующий раз может так не получится.У них официально прописано что выдавать будут в течение полугода.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 14:52
мені банк сказав спробувати через 3 місяці
і причин для відмов не було
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quadro_tony_da
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Додано: Вів 16 кві, 2024 19:39
quadro_tony_da написав:
мені банк сказав спробувати через 3 місяці
і причин для відмов не було
Як же не було, якщо Ви відмовилися пояснити банку свої доходи? Банкам дорого обходяться "мутні" клієнти, тому вони з ними швидко прощаються і більше знати не хочуть. А ще навчіться розрізняти "сказав банк" і "бовкнула дівчинка у відділенні".
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klug
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3
Додано: Сер 01 тра, 2024 10:09
В додатку БВР нарешті вдалося переказати гроші в валютної картки на закордонну. Не очікувала, що буде так швидко))
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Leritta
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