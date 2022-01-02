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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:59

  Leritta написав:В додатку БВР нарешті вдалося переказати гроші в валютної картки на закордонну. Не очікувала, що буде так швидко))



какой комис ?!
S i m
 
Повідомлень: 162
З нами з: 31.01.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:11

  S i m написав:
  Leritta написав:В додатку БВР нарешті вдалося переказати гроші в валютної картки на закордонну. Не очікувала, що буде так швидко))



какой комис ?!

2% за переказ з картки на картки закорд. банків
Leritta
 
Повідомлень: 24
З нами з: 07.03.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 139140141142
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