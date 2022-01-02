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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 10:59
Leritta написав:
В додатку БВР нарешті вдалося переказати гроші в валютної картки на закордонну. Не очікувала, що буде так швидко))
какой комис ?!
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Додано: Сер 01 тра, 2024 11:11
S i m написав: Leritta написав:
В додатку БВР нарешті вдалося переказати гроші в валютної картки на закордонну. Не очікувала, що буде так швидко))
какой комис ?!
2% за переказ з картки на картки закорд. банків
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