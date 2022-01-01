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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 10:59
Leritta написав:
В додатку БВР нарешті вдалося переказати гроші в валютної картки на закордонну. Не очікувала, що буде так швидко))
какой комис ?!
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Додано: Сер 01 тра, 2024 11:11
S i m написав: Leritta написав:
В додатку БВР нарешті вдалося переказати гроші в валютної картки на закордонну. Не очікувала, що буде так швидко))
какой комис ?!
2% за переказ з картки на картки закорд. банків
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Leritta
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Додано: Суб 25 тра, 2024 03:43
Пробую зареєструватись через ДІЮ. Дія не може відправити доки після підписання. Щоразу пише, "нажаль сталася помилка". Потім щось подібне пише і застосунок БВР.
То бага на стороні ДІЇ чи застосунку БВР ? Якщо хтось з подібним стикався, то як то виправити ?
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Kalgan
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Додано: Суб 25 тра, 2024 09:06
Kalgan написав:
Пробую зареєструватись через ДІЮ. Дія не може відправити доки після підписання. Щоразу пише, "нажаль сталася помилка". Потім щось подібне пише і застосунок БВР.
То бага на стороні ДІЇ чи застосунку БВР ? Якщо хтось з подібним стикався, то як то виправити ?
Може бути і баг Дії через, що зависло підписання та доки не відправляються. Зверніться на гл до БВР. Вони розкажуть більше деталей
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Leritta
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Додано: Суб 25 тра, 2024 10:07
Спробуйте перевипустити в Дії той Підпис. Це 5 сек. Мені допомогло
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