RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:59

  Leritta написав:В додатку БВР нарешті вдалося переказати гроші в валютної картки на закордонну. Не очікувала, що буде так швидко))



какой комис ?!
S i m
 
Повідомлень: 162
З нами з: 31.01.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:11

  S i m написав:
  Leritta написав:В додатку БВР нарешті вдалося переказати гроші в валютної картки на закордонну. Не очікувала, що буде так швидко))



какой комис ?!

2% за переказ з картки на картки закорд. банків
Leritta
 
Повідомлень: 26
З нами з: 07.03.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 03:43

Пробую зареєструватись через ДІЮ. Дія не може відправити доки після підписання. Щоразу пише, "нажаль сталася помилка". Потім щось подібне пише і застосунок БВР.
То бага на стороні ДІЇ чи застосунку БВР ? Якщо хтось з подібним стикався, то як то виправити ?
Kalgan
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:06

  Kalgan написав:Пробую зареєструватись через ДІЮ. Дія не може відправити доки після підписання. Щоразу пише, "нажаль сталася помилка". Потім щось подібне пише і застосунок БВР.
То бага на стороні ДІЇ чи застосунку БВР ? Якщо хтось з подібним стикався, то як то виправити ?


Може бути і баг Дії через, що зависло підписання та доки не відправляються. Зверніться на гл до БВР. Вони розкажуть більше деталей
Leritta
 
Повідомлень: 26
З нами з: 07.03.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 10:07

Re: Банк Власний Рахунок

Спробуйте перевипустити в Дії той Підпис. Це 5 сек. Мені допомогло
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5457
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:26

Re: Банк Власний Рахунок

Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.
акет
 
Повідомлень: 239
З нами з: 12.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:30

  акет написав:Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.


Може у вас щось з карткою чи з рахунком? нещодовано зверталась у відділення знімала, все ок
попитайте в них
Leritta
 
Повідомлень: 26
З нами з: 07.03.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 139140141142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 13, 14, 15
Goodman » Нед 02 січ, 2022 20:26
145 129819
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2024 14:48
акет
РВС Банк 1 ... 21, 22, 23
greenozon » Сер 05 січ, 2022 00:27
223 277245
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2024 11:55
sergise
Банк Глобус 1 ... 126, 127, 128
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1271 623445
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 15:54
Arbitr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.