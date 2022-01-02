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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:59

  Leritta написав:В додатку БВР нарешті вдалося переказати гроші в валютної картки на закордонну. Не очікувала, що буде так швидко))



какой комис ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:11

  S i m написав:
  Leritta написав:В додатку БВР нарешті вдалося переказати гроші в валютної картки на закордонну. Не очікувала, що буде так швидко))



какой комис ?!

2% за переказ з картки на картки закорд. банків
Leritta
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 03:43

Пробую зареєструватись через ДІЮ. Дія не може відправити доки після підписання. Щоразу пише, "нажаль сталася помилка". Потім щось подібне пише і застосунок БВР.
То бага на стороні ДІЇ чи застосунку БВР ? Якщо хтось з подібним стикався, то як то виправити ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:06

  Kalgan написав:Пробую зареєструватись через ДІЮ. Дія не може відправити доки після підписання. Щоразу пише, "нажаль сталася помилка". Потім щось подібне пише і застосунок БВР.
То бага на стороні ДІЇ чи застосунку БВР ? Якщо хтось з подібним стикався, то як то виправити ?


Може бути і баг Дії через, що зависло підписання та доки не відправляються. Зверніться на гл до БВР. Вони розкажуть більше деталей
Leritta
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 10:07

Re: Банк Власний Рахунок

Спробуйте перевипустити в Дії той Підпис. Це 5 сек. Мені допомогло
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:26

Re: Банк Власний Рахунок

Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.
акет
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:30

  акет написав:Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.


Може у вас щось з карткою чи з рахунком? нещодовано зверталась у відділення знімала, все ок
попитайте в них
Leritta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:27

  акет написав:Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.


пишите в поддержку БВРа, они объяснят кассирам Востока, как правильно снимать валюту, а то многие просто не знают как это делать. :lol:
ещё можете попробовать сменить пин-код карты в додатке.
a77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:36

  a77 написав:
  акет написав:Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.


пишите в поддержку БВРа, они объяснят кассирам Востока, как правильно снимать валюту, а то многие просто не знают как это делать. :lol:
ещё можете попробовать сменить пин-код карты в додатке.
а с виртуалки "снимать валюту" чем отличается от "снимать грн" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:51

  flysoulfly написав:
  a77 написав:
  акет написав:Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.


пишите в поддержку БВРа, они объяснят кассирам Востока, как правильно снимать валюту, а то многие просто не знают как это делать. :lol:
ещё можете попробовать сменить пин-код карты в додатке.
а с виртуалки "снимать валюту" чем отличается от "снимать грн" ?


хз.
они, кассиры , перед тем как снимать валюту пос-терминалом с карты прикладыванием телефона зачем-то проверяют сам счёт.
причем это с бвр карты, - а при снятии с восточной карты вроде сразу дают снимать валюту.
п.с. не очень они там в востоке (отделениях) любят этот бвр и не сильно шарят в нем :roll:
a77
 
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