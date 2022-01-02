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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 01:20

  flysoulfly написав:
  a77 написав:
  акет написав:Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.


пишите в поддержку БВРа, они объяснят кассирам Востока, как правильно снимать валюту, а то многие просто не знают как это делать. :lol:
ещё можете попробовать сменить пин-код карты в додатке.
а с виртуалки "снимать валюту" чем отличается от "снимать грн" ?

Чтобы снять валюту с карты БВР нужно через экономиста сформировать квитанцию на выдачу со счета (если идти в кассу снимать с карты, то будет комиссия 2,5%), а экономист не может сформировать эту квитанцию, говорят про технический сбой.
акет
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 01:22

Re: Банк Власний Рахунок

Звонил на горячую линию, обещали разобраться и перезвонить.
Но до сих пор никто не перезванивал.
акет
 
Повідомлень: 241
З нами з: 12.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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  #<1 ... 140141142143
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