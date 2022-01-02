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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2024 01:20
flysoulfly написав: a77 написав: акет написав:
Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.
пишите в поддержку БВРа, они объяснят кассирам Востока, как правильно снимать валюту, а то многие просто не знают как это делать.
ещё можете попробовать сменить пин-код карты в додатке.
а с виртуалки "снимать валюту" чем отличается от "снимать грн" ?
Чтобы снять валюту с карты БВР нужно через экономиста сформировать квитанцию на выдачу со счета (если идти в кассу снимать с карты, то будет комиссия 2,5%), а экономист не может сформировать эту квитанцию, говорят про технический сбой.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 01:22
Звонил на горячую линию, обещали разобраться и перезвонить.
Но до сих пор никто не перезванивал.
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