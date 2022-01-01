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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2024 01:20
flysoulfly написав: a77 написав: акет написав:
Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.
пишите в поддержку БВРа, они объяснят кассирам Востока, как правильно снимать валюту, а то многие просто не знают как это делать.
ещё можете попробовать сменить пин-код карты в додатке.
а с виртуалки "снимать валюту" чем отличается от "снимать грн" ?
Чтобы снять валюту с карты БВР нужно через экономиста сформировать квитанцию на выдачу со счета (если идти в кассу снимать с карты, то будет комиссия 2,5%), а экономист не может сформировать эту квитанцию, говорят про технический сбой.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 01:22
Звонил на горячую линию, обещали разобраться и перезвонить.
Но до сих пор никто не перезванивал.
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акет
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Додано: Суб 08 чер, 2024 12:41
Amethyst написав:
Спробуйте перевипустити в Дії той Підпис. Це 5 сек. Мені допомогло
не допомогло.
БВР також каже що баг ймовірно на стороні ДІЇ
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Додано: Суб 08 чер, 2024 17:41
Kalgan написав: Amethyst написав:
Спробуйте перевипустити в Дії той Підпис. Це 5 сек. Мені допомогло
не допомогло.
БВР також каже що баг ймовірно на стороні ДІЇ
Я сьогодні обліжки в Дії покупав, так постійно кожен крок проходив з 2..3 повтору... от Підпис зразу пройшов (домашній ВайФай на Ланеті)
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Додано: Суб 08 чер, 2024 19:07
Amethyst написав:
постійно кожен крок проходив з 2..3 повтору...
у банка ВОСТОК и сервера на востоке?
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flysoulfly
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Додано: Суб 08 чер, 2024 19:12
flysoulfly написав: Amethyst написав:
постійно кожен крок проходив з 2..3 повтору...
у банка ВОСТОК и сервера на востоке?
угу, палятся ))
проводили конкурс на новое название... но так и непонятно чем он закончился ))
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Amethyst
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Додано: Суб 08 чер, 2024 19:17
Amethyst написав: flysoulfly написав: Amethyst написав:
постійно кожен крок проходив з 2..3 повтору...
у банка ВОСТОК и сервера на востоке?
угу, палятся ))
проводили конкурс на новое название... но так и непонятно чем он закончился ))
Vostok
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Додано: Суб 08 чер, 2024 19:28
flysoulfly написав: Amethyst написав: flysoulfly написав:
у банка ВОСТОК и сервера на востоке?
угу, палятся ))
проводили конкурс на новое название... но так и непонятно чем он закончился ))
Vostok
Нее, ну нуна было б хотя бы по ипонски шоли... типа Фигаси -- самый норм для банки ))
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Amethyst
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Додано: Суб 08 чер, 2024 19:32
Amethyst написав: flysoulfly написав: Amethyst написав:
у банка ВОСТОК и сервера на востоке?
проводили конкурс на новое название... но так и непонятно чем он закончился ))
Vostok
Нее, ну нуна было б хотя бы по ипонски шоли... типа Фигаси -- самый норм для банки ))
Was_Talk
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