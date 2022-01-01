RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 01:20

  flysoulfly написав:
  a77 написав:
  акет написав:Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.


пишите в поддержку БВРа, они объяснят кассирам Востока, как правильно снимать валюту, а то многие просто не знают как это делать. :lol:
ещё можете попробовать сменить пин-код карты в додатке.
а с виртуалки "снимать валюту" чем отличается от "снимать грн" ?

Чтобы снять валюту с карты БВР нужно через экономиста сформировать квитанцию на выдачу со счета (если идти в кассу снимать с карты, то будет комиссия 2,5%), а экономист не может сформировать эту квитанцию, говорят про технический сбой.
акет
 
Повідомлень: 241
З нами з: 12.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 01:22

Re: Банк Власний Рахунок

Звонил на горячую линию, обещали разобраться и перезвонить.
Но до сих пор никто не перезванивал.
акет
 
Повідомлень: 241
З нами з: 12.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:41

  Amethyst написав:Спробуйте перевипустити в Дії той Підпис. Це 5 сек. Мені допомогло

не допомогло.
БВР також каже що баг ймовірно на стороні ДІЇ :?
Kalgan
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:41

  Kalgan написав:
  Amethyst написав:Спробуйте перевипустити в Дії той Підпис. Це 5 сек. Мені допомогло

не допомогло.
БВР також каже що баг ймовірно на стороні ДІЇ :?

Я сьогодні обліжки в Дії покупав, так постійно кожен крок проходив з 2..3 повтору... от Підпис зразу пройшов (домашній ВайФай на Ланеті)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:07

  Amethyst написав: постійно кожен крок проходив з 2..3 повтору...
у банка ВОСТОК и сервера на востоке?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4955
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:12

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав: постійно кожен крок проходив з 2..3 повтору...
у банка ВОСТОК и сервера на востоке?

угу, палятся ))
проводили конкурс на новое название... но так и непонятно чем он закончился ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:17

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав: постійно кожен крок проходив з 2..3 повтору...
у банка ВОСТОК и сервера на востоке?

угу, палятся ))
проводили конкурс на новое название... но так и непонятно чем он закончился ))
Vostok
flysoulfly
 
Повідомлень: 4955
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:28

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав: у банка ВОСТОК и сервера на востоке?

угу, палятся ))
проводили конкурс на новое название... но так и непонятно чем он закончился ))
Vostok

Нее, ну нуна было б хотя бы по ипонски шоли... типа Фигаси -- самый норм для банки ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:32

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав: у банка ВОСТОК и сервера на востоке?

проводили конкурс на новое название... но так и непонятно чем он закончился ))

Vostok

Нее, ну нуна было б хотя бы по ипонски шоли... типа Фигаси -- самый норм для банки ))

Was_Talk
flysoulfly
 
Повідомлень: 4955
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 140141142143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 127, 128, 129
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1289 624774
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2024 18:24
Arbitr
Банк Кредит Дніпро 1 ... 27, 28, 29
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
288 121572
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2024 14:19
valya
Банк Альянс 1 ... 102, 103, 104
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1033 546805
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2024 13:49
WallNutPen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6375)
08.06.2024 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.