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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 11:09

Re: Банк Власний Рахунок

Ох бвр и тормознутый в плане СЕПа.Отправил в девять с одного банка на приват и на бвр.Приват через три минуты зачислил.БВР четвертый час зачислить не может.


В підсумку майже через чотири години зарахували.Швидкість.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 13:39

Чтобы снять валюту с карты БВР нужно через экономиста сформировать квитанцию на выдачу со счета (если идти в кассу снимать с карты, то будет комиссия 2,5%), а экономист не может сформировать эту квитанцию, говорят про технический сбой.[/quote]
Перезвонили с горячей линии БВР, сказали, что проблему пытаются решить, но срок, решения проблемы, назвать не могут.
Просили набраться терпения и подождать. :(
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 23:44

  акет написав:Чтобы снять валюту с карты БВР нужно через экономиста сформировать квитанцию на выдачу со счета (если идти в кассу снимать с карты, то будет комиссия 2,5%), а экономист не может сформировать эту квитанцию, говорят про технический сбой.

Перезвонили с горячей линии БВР, сказали, что проблему пытаются решить, но срок, решения проблемы, назвать не могут.
Просили набраться терпения и подождать. :([/quote]
Нет там никаких проблем. Добавляешь валютную карту в кошелёк гуглпэй и идёшь прямиком в кассу. Прислонил телефон к терминалу и получил валюту без комиссии.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 12:31

Пробовал так сделать, через гугл кошелек рисует комиссию 2,5%
акет
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 08:36

Re: Банк Власний Рахунок

Банк исправил свой баг с выдачей валюты, перезвонили, сказали можно получить.
Вчера снял валюту с карты БВР.
акет
 
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