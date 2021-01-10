Ох бвр и тормознутый в плане СЕПа.Отправил в девять с одного банка на приват и на бвр.Приват через три минуты зачислил.БВР четвертый час зачислить не может.
В підсумку майже через чотири години зарахували.Швидкість.
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Додано: Пон 10 чер, 2024 11:09
Re: Банк Власний Рахунок
Ох бвр и тормознутый в плане СЕПа.Отправил в девять с одного банка на приват и на бвр.Приват через три минуты зачислил.БВР четвертый час зачислить не может.
В підсумку майже через чотири години зарахували.Швидкість.
Додано: Пон 10 чер, 2024 13:39
Чтобы снять валюту с карты БВР нужно через экономиста сформировать квитанцию на выдачу со счета (если идти в кассу снимать с карты, то будет комиссия 2,5%), а экономист не может сформировать эту квитанцию, говорят про технический сбой.[/quote]
Перезвонили с горячей линии БВР, сказали, что проблему пытаются решить, но срок, решения проблемы, назвать не могут.
Просили набраться терпения и подождать.
Додано: Вів 11 чер, 2024 23:44
Перезвонили с горячей линии БВР, сказали, что проблему пытаются решить, но срок, решения проблемы, назвать не могут.
Просили набраться терпения и подождать. [/quote]
Нет там никаких проблем. Добавляешь валютную карту в кошелёк гуглпэй и идёшь прямиком в кассу. Прислонил телефон к терминалу и получил валюту без комиссии.
Додано: Суб 15 чер, 2024 08:36
Re: Банк Власний Рахунок
Банк исправил свой баг с выдачей валюты, перезвонили, сказали можно получить.
Вчера снял валюту с карты БВР.
Додано: Вів 18 чер, 2024 12:45
Re: Банк Власний Рахунок
Купую валюту онлайн у Банк Власний Рахунок, не має комісії, цікавий курс
Але ліміт 50 000 грн на місяць
Де ще можна купити валюту онлайн, що порадите ?
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