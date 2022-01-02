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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:04

  myko написав:як банчик? безпроблемний?
в одного із бізнесів пана КОСТЕЛЬМАНа ВОЛОДИМИРа МИХАЙЛОВИЧа (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУДАУ") виникли певні труднощі із виконанням зобов*язань, щодо відправки оплачений замовлень (місяць нічого не відсилають), щоб це не перекинулось і на його фінансовий сектор :(

А оплачували карткою БВР/Восток чи Приватом?
Amethyst
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