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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2024 14:04
myko написав:
як банчик? безпроблемний?
в одного із бізнесів пана КОСТЕЛЬМАНа ВОЛОДИМИРа МИХАЙЛОВИЧа (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУДАУ") виникли певні труднощі із виконанням зобов*язань, щодо відправки оплачений замовлень (місяць нічого не відсилають), щоб це не перекинулось і на його фінансовий сектор
А оплачували карткою БВР/Восток чи Приватом?
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Сер 19 чер, 2024 13:17
myko
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