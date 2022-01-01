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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:04

  myko написав:як банчик? безпроблемний?
в одного із бізнесів пана КОСТЕЛЬМАНа ВОЛОДИМИРа МИХАЙЛОВИЧа (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУДАУ") виникли певні труднощі із виконанням зобов*язань, щодо відправки оплачений замовлень (місяць нічого не відсилають), щоб це не перекинулось і на його фінансовий сектор :(

А оплачували карткою БВР/Восток чи Приватом?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 15:59

  myko написав:як банчик? безпроблемний?
в одного із бізнесів пана КОСТЕЛЬМАНа ВОЛОДИМИРа МИХАЙЛОВИЧа (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУДАУ") виникли певні труднощі із виконанням зобов*язань, щодо відправки оплачений замовлень (місяць нічого не відсилають), щоб це не перекинулось і на його фінансовий сектор :(
у Львові відкрили новий фітнес зал "аполло",по Києву також - установчий капітал 173 млн грн
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 10:17

  Amethyst написав:
  myko написав:як банчик? безпроблемний?
в одного із бізнесів пана КОСТЕЛЬМАНа ВОЛОДИМИРа МИХАЙЛОВИЧа (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУДАУ") виникли певні труднощі із виконанням зобов*язань, щодо відправки оплачений замовлень (місяць нічого не відсилають), щоб це не перекинулось і на його фінансовий сектор :(

А оплачували карткою БВР/Восток чи Приватом?

Останні місяці на Маудау 5% від ПУМБу чи Моно є. Навіщо платити іншим?
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 15:06

Изменения программы Сильпо

В общем поддержка Сильпо говорит, что поменяли условия работы программы "Власний рахунок". Никаких уведомлений у меня, ничего не было. Поддержка считает, что пользователи сами должны это узнавать каким-то образом.
Утверждается, что (далее цитата поддержки) "з 29.07. на будь-які пропозиції від Власного Рахунку діють обмеження - неспрацювання з акційними товарами"
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:11

  slktym007 написав:В общем поддержка Сильпо говорит, что поменяли условия работы программы "Власний рахунок". Никаких уведомлений у меня, ничего не было. Поддержка считает, что пользователи сами должны это узнавать каким-то образом.
Утверждается, что (далее цитата поддержки) "з 29.07. на будь-які пропозиції від Власного Рахунку діють обмеження - неспрацювання з акційними товарами"

Карта и так на полке давно, а теперь становится ещё менее интересной.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 08:40

Re: Банк Власний Рахунок

таке багато де є
Карта Вигода в епіцентрі не працює теж на акційні товари
quadro_tony_da
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