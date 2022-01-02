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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2024 14:04
myko написав:
як банчик? безпроблемний?
в одного із бізнесів пана КОСТЕЛЬМАНа ВОЛОДИМИРа МИХАЙЛОВИЧа (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУДАУ") виникли певні труднощі із виконанням зобов*язань, щодо відправки оплачений замовлень (місяць нічого не відсилають), щоб це не перекинулось і на його фінансовий сектор
А оплачували карткою БВР/Восток чи Приватом?
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Amethyst
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Додано: Сер 19 чер, 2024 15:59
myko написав:
як банчик? безпроблемний?
в одного із бізнесів пана КОСТЕЛЬМАНа ВОЛОДИМИРа МИХАЙЛОВИЧа (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУДАУ") виникли певні труднощі із виконанням зобов*язань, щодо відправки оплачений замовлень (місяць нічого не відсилають), щоб це не перекинулось і на його фінансовий сектор
у Львові відкрили новий фітнес зал "аполло",по Києву також - установчий капітал 173 млн грн
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Додано: Чет 20 чер, 2024 10:17
Amethyst написав: myko написав:
як банчик? безпроблемний?
в одного із бізнесів пана КОСТЕЛЬМАНа ВОЛОДИМИРа МИХАЙЛОВИЧа (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУДАУ") виникли певні труднощі із виконанням зобов*язань, щодо відправки оплачений замовлень (місяць нічого не відсилають), щоб це не перекинулось і на його фінансовий сектор
А оплачували карткою БВР/Восток чи Приватом?
Останні місяці на Маудау 5% від ПУМБу чи Моно є. Навіщо платити іншим?
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nickvp
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Додано: Пон 29 лип, 2024 15:06
В общем поддержка Сильпо говорит, что поменяли условия работы программы "Власний рахунок". Никаких уведомлений у меня, ничего не было. Поддержка считает, что пользователи сами должны это узнавать каким-то образом.
Утверждается, что (далее цитата поддержки) "з 29.07. на будь-які пропозиції від Власного Рахунку діють обмеження - неспрацювання з акційними товарами"
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slktym007
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Додано: Пон 29 лип, 2024 19:11
slktym007 написав:
В общем поддержка Сильпо говорит, что поменяли условия работы программы "Власний рахунок". Никаких уведомлений у меня, ничего не было. Поддержка считает, что пользователи сами должны это узнавать каким-то образом.
Утверждается, что (далее цитата поддержки) "з 29.07. на будь-які пропозиції від Власного Рахунку діють обмеження - неспрацювання з акційними товарами"
Карта и так на полке давно, а теперь становится ещё менее интересной.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 29 лип, 2024 20:12
slktym007 там же вроді не сумується якщо є персональна пропозиція + знижка на товар у самому сільпо, та і мені завжди приходять різні пуші і в банк і в сільпо про зміни та умови акцій
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Tori_
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Додано: Вів 30 лип, 2024 08:40
таке багато де є
Карта Вигода в епіцентрі не працює теж на акційні товари
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quadro_tony_da
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Додано: П'ят 06 вер, 2024 14:10
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quadro_tony_da
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Додано: Суб 07 вер, 2024 21:23
quadro_tony_da
Коли вже валюту у відділі зелені почнуть видавати?
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klug
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:42
Надійшло "прохання" від банку, начебто оновити дані. В листі, окрім одного зображення, яке не показується з безпекових причин, більше нічого.
Ну ОК, заходжу в додаток, тискаю на "повідомлення" (повинно ж там бути?), а мені говорять, що повідомлення мені не покажуть, тому що я їх вимкнув.
Гарна робота, банк, так тримати.
Я дійсно заборонив в системі показувати push-повідомлення від цього додатка, тому що вони свого часу дістали якимось нескінченим спамом, але яким чином це впливає на можливість показати повідомлення в самому додатку, я не дуже розумію.
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