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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:26
Я попыталась обновить в мобильном приложении, там переход в Дию, потом подтверждение Дии через Приват-24 (как в первый раз с просьбой кода), потом неизвестно что, т.к. вернуться в ВР никак.
Но обещанный круассан за 1 грн. в приложении Сильпо появился, вот не знаю, раз обновить не получилось, не получится ли за полную стоимость )?
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Hella
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Додано: Сер 25 вер, 2024 17:53
Hella написав:
Я попыталась обновить в мобильном приложении, там переход в Дию, потом подтверждение Дии через Приват-24 (как в первый раз с просьбой кода), потом неизвестно что, т.к. вернуться в ВР никак.
Но обещанный круассан за 1 грн. в приложении Сильпо появился, вот не знаю, раз обновить не получилось, не получится ли за полную стоимость )?
думаю, що якщо в додатку з'явилась інфа про круасан то повинно спрацювати, але краще уточнити)
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Leritta
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Додано: Сер 25 вер, 2024 18:18
Глючить той курвасан, пощитало по повній, гроші повернули готівкою...
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chipmunk
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Додано: Сер 25 вер, 2024 20:02
chipmunk
Вернули разницу или отобрали круассан
?
Лучше не буду рисковать ). Бог с ним, с круассаном ).
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Hella
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Додано: Сер 25 вер, 2024 20:21
Hella вернули гроші, забрали курвасан
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chipmunk
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