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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:26

Re: Банк Власний Рахунок

Я попыталась обновить в мобильном приложении, там переход в Дию, потом подтверждение Дии через Приват-24 (как в первый раз с просьбой кода), потом неизвестно что, т.к. вернуться в ВР никак.
Но обещанный круассан за 1 грн. в приложении Сильпо появился, вот не знаю, раз обновить не получилось, не получится ли за полную стоимость )?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:53

  Hella написав:Я попыталась обновить в мобильном приложении, там переход в Дию, потом подтверждение Дии через Приват-24 (как в первый раз с просьбой кода), потом неизвестно что, т.к. вернуться в ВР никак.
Но обещанный круассан за 1 грн. в приложении Сильпо появился, вот не знаю, раз обновить не получилось, не получится ли за полную стоимость )?


думаю, що якщо в додатку з'явилась інфа про круасан то повинно спрацювати, але краще уточнити)
Leritta
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:18

Re: Банк Власний Рахунок

Глючить той курвасан, пощитало по повній, гроші повернули готівкою...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:02

Re: Банк Власний Рахунок

chipmunk Вернули разницу или отобрали круассан :)?

Лучше не буду рисковать ). Бог с ним, с круассаном ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:21

Hella вернули гроші, забрали курвасан
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:32

Re: Банк Власний Рахунок

щоб круасан дали, треба оплатити карткою БВР, просто відсканувати код в додатку сільпо і оплатити іншою карткою то круасан буде по повній ціні.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:47

  adj написав:щоб круасан дали, треба оплатити карткою БВР, просто відсканувати код в додатку сільпо і оплатити іншою карткою то круасан буде по повній ціні.

я когда-то сделал полностью по вашему алгоритму и получил списание с БВР полной стоимости круасана. Поддержка рассмотрела тогда мою заявку и вернула разницу балобонусами. Так что система у них глюкавая - 100%
WallNutPen
 
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