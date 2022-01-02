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Банк Власний Рахунок
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Додано: Сер 25 вер, 2024 17:26
Я попыталась обновить в мобильном приложении, там переход в Дию, потом подтверждение Дии через Приват-24 (как в первый раз с просьбой кода), потом неизвестно что, т.к. вернуться в ВР никак.
Но обещанный круассан за 1 грн. в приложении Сильпо появился, вот не знаю, раз обновить не получилось, не получится ли за полную стоимость )?
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Hella
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Додано: Сер 25 вер, 2024 17:53
Hella написав:
Я попыталась обновить в мобильном приложении, там переход в Дию, потом подтверждение Дии через Приват-24 (как в первый раз с просьбой кода), потом неизвестно что, т.к. вернуться в ВР никак.
Но обещанный круассан за 1 грн. в приложении Сильпо появился, вот не знаю, раз обновить не получилось, не получится ли за полную стоимость )?
думаю, що якщо в додатку з'явилась інфа про круасан то повинно спрацювати, але краще уточнити)
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Leritta
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Додано: Сер 25 вер, 2024 18:18
Глючить той курвасан, пощитало по повній, гроші повернули готівкою...
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chipmunk
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Додано: Сер 25 вер, 2024 20:02
chipmunk
Вернули разницу или отобрали круассан
?
Лучше не буду рисковать ). Бог с ним, с круассаном ).
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Hella
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Додано: Сер 25 вер, 2024 20:21
Hella вернули гроші, забрали курвасан
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chipmunk
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Додано: Сер 25 вер, 2024 21:32
щоб круасан дали, треба оплатити карткою БВР, просто відсканувати код в додатку сільпо і оплатити іншою карткою то круасан буде по повній ціні.
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adj
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Додано: Сер 25 вер, 2024 21:47
adj написав:
щоб круасан дали, треба оплатити карткою БВР, просто відсканувати код в додатку сільпо і оплатити іншою карткою то круасан буде по повній ціні.
я когда-то сделал полностью по вашему алгоритму и получил списание с БВР полной стоимости круасана. Поддержка рассмотрела тогда мою заявку и вернула разницу балобонусами. Так что система у них глюкавая - 100%
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WallNutPen
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Додано: Чет 26 вер, 2024 15:34
Купив курвасана за підказкою самокасниці. Треба сканувати бвр, а не Сільпо, і платить картою бвр.
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chipmunk
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Додано: Чет 26 вер, 2024 21:42
chipmunk написав:
Купив курвасана за підказкою самокасниці. Треба сканувати бвр, а не Сільпо, і платить картою бвр.
Есть карта ВР в Сильпо и есть отдельная. А предложение круассана в приложении Сильпо...
Вечно у них путаница, откуда платить картой.
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Hella
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:56
Hella написав: chipmunk написав:
Купив курвасана за підказкою самокасниці. Треба сканувати бвр, а не Сільпо, і платить картою бвр.
Есть карта ВР в Сильпо и есть отдельная. А предложение круассана в приложении Сильпо...
Вечно у них путаница, откуда платить картой.
Картою Власний рахунок, прив'язаною до акаунта, який по фінномеру Банку Власний рахунок.
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Кочевник
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