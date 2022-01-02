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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:59

  Кочевник написав:
  Hella написав:
  chipmunk написав:Купив курвасана за підказкою самокасниці. Треба сканувати бвр, а не Сільпо, і платить картою бвр.


Есть карта ВР в Сильпо и есть отдельная. А предложение круассана в приложении Сильпо...
Вечно у них путаница, откуда платить картой.


Картою Власний рахунок, прив'язаною до акаунта, який по фінномеру Банку Власний рахунок.


В двух Сильпо не было круассанов, наверное, напугали количеством желающих :).
Hella
 
Повідомлень: 1229
З нами з: 25.08.09
Подякував: 138 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:20

  Кочевник написав:
  Hella написав:
  chipmunk написав:Купив курвасана за підказкою самокасниці. Треба сканувати бвр, а не Сільпо, і платить картою бвр.


Есть карта ВР в Сильпо и есть отдельная. А предложение круассана в приложении Сильпо...
Вечно у них путаница, откуда платить картой.


Картою Власний рахунок, прив'язаною до акаунта, який по фінномеру Банку Власний рахунок.

Ще й АВТОСПИСАННЯ балабонусів треба відключити
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5760
З нами з: 05.05.21
Подякував: 436 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
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  #<1 ... 144145146147
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