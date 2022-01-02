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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2024 17:59
Кочевник написав: Hella написав: chipmunk написав:
Купив курвасана за підказкою самокасниці. Треба сканувати бвр, а не Сільпо, і платить картою бвр.
Есть карта ВР в Сильпо и есть отдельная. А предложение круассана в приложении Сильпо...
Вечно у них путаница, откуда платить картой.
Картою Власний рахунок, прив'язаною до акаунта, який по фінномеру Банку Власний рахунок.
В двух Сильпо не было круассанов, наверное, напугали количеством желающих
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Додано: Суб 28 вер, 2024 18:20
Кочевник написав: Hella написав: chipmunk написав:
Купив курвасана за підказкою самокасниці. Треба сканувати бвр, а не Сільпо, і платить картою бвр.
Есть карта ВР в Сильпо и есть отдельная. А предложение круассана в приложении Сильпо...
Вечно у них путаница, откуда платить картой.
Картою Власний рахунок, прив'язаною до акаунта, який по фінномеру Банку Власний рахунок.
Ще й АВТОСПИСАННЯ балабонусів треба відключити
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