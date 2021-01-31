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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2024 17:59
Кочевник написав: Hella написав: chipmunk написав:
Купив курвасана за підказкою самокасниці. Треба сканувати бвр, а не Сільпо, і платить картою бвр.
Есть карта ВР в Сильпо и есть отдельная. А предложение круассана в приложении Сильпо...
Вечно у них путаница, откуда платить картой.
Картою Власний рахунок, прив'язаною до акаунта, який по фінномеру Банку Власний рахунок.
В двух Сильпо не было круассанов, наверное, напугали количеством желающих
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Hella
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Додано: Суб 28 вер, 2024 18:20
Кочевник написав: Hella написав: chipmunk написав:
Купив курвасана за підказкою самокасниці. Треба сканувати бвр, а не Сільпо, і платить картою бвр.
Есть карта ВР в Сильпо и есть отдельная. А предложение круассана в приложении Сильпо...
Вечно у них путаница, откуда платить картой.
Картою Власний рахунок, прив'язаною до акаунта, який по фінномеру Банку Власний рахунок.
Ще й АВТОСПИСАННЯ балабонусів треба відключити
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Amethyst
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Додано: Сер 02 жов, 2024 17:29
В Сильпо купила круассан без начинки за 1 грн (с начинкой мне просто на выдала сотрудница, и, похоже, оказалась права). Работники кассы сказали, что кто-то пытался купить с начинкой, но выбило полную цену, ему вернули деньги и забрали круассан ).
Хотя я точно помню, что в прошлом году можно было выбрать.
Но все равно приятно ).
Так что если кто хочет обычный, все получается.
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Hella
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Додано: Сер 02 жов, 2024 17:47
Hella написав:
В Сильпо купила круассан без начинки за 1 грн (с начинкой мне просто на выдала сотрудница, и, похоже, оказалась права). Работники кассы сказали, что кто-то пытался купить с начинкой, но выбило полную цену, ему вернули деньги и забрали круассан ).
Хотя я точно помню, что в прошлом году можно было выбрать.
Но все равно приятно ).
Так что если кто хочет обычный, все получается.
У меня и с миндальным кремом получается за 49.9 за 1 грн купитьОтключаете оплату бонусами
, тыкаете кюар от Сельпо с оплатой или с приложения или картой БВР... или через кассу или самокассу.
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Amethyst
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Додано: Сер 02 жов, 2024 19:47
Amethyst написав:
У меня и с миндальным кремом получается за 49.9 за 1 грн купитьОтключаете оплату бонусами
, тыкаете кюар от Сельпо с оплатой или с приложения или картой БВР... или через кассу или самокассу.
Отключаем оплату бонусами круассана, двигая ползунок из зеленого положения в серый. И получаем круассан
? Спасибо, постараюсь запомнить на следующий год
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Hella
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Додано: Сер 16 жов, 2024 09:40
Хтось помітив, що БВР знизив комісію на переказ за кордон? Раніше було 2%, а тепер тільки 1%. Випадково звернула увагу. Цікаво, в яких ще банках 1% або навіть менше?
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Leritta
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