В Сильпо купила круассан без начинки за 1 грн (с начинкой мне просто на выдала сотрудница, и, похоже, оказалась права). Работники кассы сказали, что кто-то пытался купить с начинкой, но выбило полную цену, ему вернули деньги и забрали круассан ). Хотя я точно помню, что в прошлом году можно было выбрать. Но все равно приятно ). Так что если кто хочет обычный, все получается.
Hella написав:В Сильпо купила круассан без начинки за 1 грн (с начинкой мне просто на выдала сотрудница, и, похоже, оказалась права). Работники кассы сказали, что кто-то пытался купить с начинкой, но выбило полную цену, ему вернули деньги и забрали круассан ). Хотя я точно помню, что в прошлом году можно было выбрать. Но все равно приятно ). Так что если кто хочет обычный, все получается.
У меня и с миндальным кремом получается за 49.9 за 1 грн купить Отключаете оплату бонусами, тыкаете кюар от Сельпо с оплатой или с приложения или картой БВР... или через кассу или самокассу.
Amethyst написав:У меня и с миндальным кремом получается за 49.9 за 1 грн купить Отключаете оплату бонусами, тыкаете кюар от Сельпо с оплатой или с приложения или картой БВР... или через кассу или самокассу.
Отключаем оплату бонусами круассана, двигая ползунок из зеленого положения в серый. И получаем круассан ? Спасибо, постараюсь запомнить на следующий год .