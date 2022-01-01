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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:59

  Кочевник написав:
  Hella написав:
  chipmunk написав:Купив курвасана за підказкою самокасниці. Треба сканувати бвр, а не Сільпо, і платить картою бвр.


Есть карта ВР в Сильпо и есть отдельная. А предложение круассана в приложении Сильпо...
Вечно у них путаница, откуда платить картой.


Картою Власний рахунок, прив'язаною до акаунта, який по фінномеру Банку Власний рахунок.


В двух Сильпо не было круассанов, наверное, напугали количеством желающих :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:20

  Кочевник написав:
  Hella написав:
  chipmunk написав:Купив курвасана за підказкою самокасниці. Треба сканувати бвр, а не Сільпо, і платить картою бвр.


Есть карта ВР в Сильпо и есть отдельная. А предложение круассана в приложении Сильпо...
Вечно у них путаница, откуда платить картой.


Картою Власний рахунок, прив'язаною до акаунта, який по фінномеру Банку Власний рахунок.

Ще й АВТОСПИСАННЯ балабонусів треба відключити
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:29

Re: Банк Власний Рахунок

В Сильпо купила круассан без начинки за 1 грн (с начинкой мне просто на выдала сотрудница, и, похоже, оказалась права). Работники кассы сказали, что кто-то пытался купить с начинкой, но выбило полную цену, ему вернули деньги и забрали круассан ).
Хотя я точно помню, что в прошлом году можно было выбрать.
Но все равно приятно ).
Так что если кто хочет обычный, все получается.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:47

  Hella написав:В Сильпо купила круассан без начинки за 1 грн (с начинкой мне просто на выдала сотрудница, и, похоже, оказалась права). Работники кассы сказали, что кто-то пытался купить с начинкой, но выбило полную цену, ему вернули деньги и забрали круассан ).
Хотя я точно помню, что в прошлом году можно было выбрать.
Но все равно приятно ).
Так что если кто хочет обычный, все получается.

У меня и с миндальным кремом получается за 49.9 за 1 грн купить
Отключаете оплату бонусами, тыкаете кюар от Сельпо с оплатой или с приложения или картой БВР... или через кассу или самокассу.
Amethyst
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Повідомлень: 5835
З нами з: 05.05.21
Подякував: 443 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 19:47

  Amethyst написав:У меня и с миндальным кремом получается за 49.9 за 1 грн купить
Отключаете оплату бонусами, тыкаете кюар от Сельпо с оплатой или с приложения или картой БВР... или через кассу или самокассу.



Отключаем оплату бонусами круассана, двигая ползунок из зеленого положения в серый. И получаем круассан :)? Спасибо, постараюсь запомнить на следующий год :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 09:40

Хтось помітив, що БВР знизив комісію на переказ за кордон? Раніше було 2%, а тепер тільки 1%. Випадково звернула увагу. Цікаво, в яких ще банках 1% або навіть менше?
Leritta
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 10:27

Re: Банк Власний Рахунок

  Leritta написав:Цікаво, в яких ще банках 1% або навіть менше?
Такі можливості є в Приваті, А-банці, Сенсі, Пумбі, Моно. Коміс можна подивитися в процесі виконання переказу до його остаточного підтвердження. Десь з літа банки почали знижувати ці коміс до 0.9..1%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:47

  Leritta написав:Хтось помітив, що БВР знизив комісію на переказ за кордон? Раніше було 2%, а тепер тільки 1%. Випадково звернула увагу. Цікаво, в яких ще банках 1% або навіть менше?


https://uainvest.com.ua/p2p-abroad
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:03

greenozon
І там пише 2% у Бобра :mrgreen:
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:23

Re: Банк Власний Рахунок

Взагалі дуже цікаво, чому БВР так зухвало не підтримує програму національного кешбеку...Хто в БВР власник?
Charter
 
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