БВР це восток, Костельман напевно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2024 17:12
Додано: Чет 14 лис, 2024 18:31
А хтось вже тестував цю розстрочку у БВР?
Судячи з опису, маркетологи не довго думали - і просто тупо скопіювали у Сенса (судячи із сум та інших умов).
Але тут пишуть, що банк повертає всю суму на картку одразу після оформлення, тому трохи не зрозуміло, як воно працюватиме.
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