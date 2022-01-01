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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:12

  Charter написав:Взагалі дуже цікаво, чому БВР так зухвало не підтримує програму національного кешбеку...Хто в БВР власник?

БВР це восток, Костельман напевно
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:31

https://bvr.ua/installment
А хтось вже тестував цю розстрочку у БВР?
Судячи з опису, маркетологи не довго думали - і просто тупо скопіювали у Сенса (судячи із сум та інших умов).
Але тут пишуть, що банк повертає всю суму на картку одразу після оформлення, тому трохи не зрозуміло, як воно працюватиме.
Искатель
 
Повідомлень: 6265
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Подякували: 4845 раз.
 
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