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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:12

  Charter написав:Взагалі дуже цікаво, чому БВР так зухвало не підтримує програму національного кешбеку...Хто в БВР власник?

БВР це восток, Костельман напевно
adj
 
Повідомлень: 778
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Подякували: 194 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:31

https://bvr.ua/installment
А хтось вже тестував цю розстрочку у БВР?
Судячи з опису, маркетологи не довго думали - і просто тупо скопіювали у Сенса (судячи із сум та інших умов).
Але тут пишуть, що банк повертає всю суму на картку одразу після оформлення, тому трохи не зрозуміло, як воно працюватиме.
Искатель
 
Повідомлень: 6265
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:12

  Искатель написав:https://bvr.ua/installment
А хтось вже тестував цю розстрочку у БВР?
Судячи з опису, маркетологи не довго думали - і просто тупо скопіювали у Сенса (судячи із сум та інших умов).
Але тут пишуть, що банк повертає всю суму на картку одразу після оформлення, тому трохи не зрозуміло, як воно працюватиме.

Так, цього місяця взяв пільгову розстрочку на хлібчик з Сільпо. Воно оформлюється, як окремий кредит з договором та запитом в УБКІ - трохи піджерло рейтинг. Сума платежі повернулася на картку. Обіцяли, що при списанні платежів з кредитних додаткової комісії не буде, але ще не мав нагоди перевірити на практиці.
klug
 
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