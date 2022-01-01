БВР це восток, Костельман напевно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2024 17:12
Додано: Чет 14 лис, 2024 18:31
А хтось вже тестував цю розстрочку у БВР?
Судячи з опису, маркетологи не довго думали - і просто тупо скопіювали у Сенса (судячи із сум та інших умов).
Але тут пишуть, що банк повертає всю суму на картку одразу після оформлення, тому трохи не зрозуміло, як воно працюватиме.
Додано: Чет 14 лис, 2024 20:12
Так, цього місяця взяв пільгову розстрочку на хлібчик з Сільпо. Воно оформлюється, як окремий кредит з договором та запитом в УБКІ - трохи піджерло рейтинг. Сума платежі повернулася на картку. Обіцяли, що при списанні платежів з кредитних додаткової комісії не буде, але ще не мав нагоди перевірити на практиці.
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