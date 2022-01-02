RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:12

  Charter написав:Взагалі дуже цікаво, чому БВР так зухвало не підтримує програму національного кешбеку...Хто в БВР власник?

БВР це восток, Костельман напевно
adj
 
Повідомлень: 778
З нами з: 08.04.22
Подякував: 108 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:31

https://bvr.ua/installment
А хтось вже тестував цю розстрочку у БВР?
Судячи з опису, маркетологи не довго думали - і просто тупо скопіювали у Сенса (судячи із сум та інших умов).
Але тут пишуть, що банк повертає всю суму на картку одразу після оформлення, тому трохи не зрозуміло, як воно працюватиме.
Искатель
 
Повідомлень: 6263
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:12

  Искатель написав:https://bvr.ua/installment
А хтось вже тестував цю розстрочку у БВР?
Судячи з опису, маркетологи не довго думали - і просто тупо скопіювали у Сенса (судячи із сум та інших умов).
Але тут пишуть, що банк повертає всю суму на картку одразу після оформлення, тому трохи не зрозуміло, як воно працюватиме.

Так, цього місяця взяв пільгову розстрочку на хлібчик з Сільпо. Воно оформлюється, як окремий кредит з договором та запитом в УБКІ - трохи піджерло рейтинг. Сума платежі повернулася на картку. Обіцяли, що при списанні платежів з кредитних додаткової комісії не буде, але ще не мав нагоди перевірити на практиці.
klug
 
Повідомлень: 8610
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:04

  klug написав:...Обіцяли, що при списанні платежів з кредитних додаткової комісії не буде, але ще не мав нагоди перевірити на практиці.

Немає, з жовтневої розстрочки вже списали перший платіж
В пільговому періоді ця сума платежу чи ні поки не зрозуміло, здається , що в пільговому
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 18.09.13
Подякував: 533 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 01:46

  vollena71 написав:В пільговому періоді ця сума платежу чи ні поки не зрозуміло, здається , що в пільговому

Дякую, зовсім забув за це запитати. Якось вже звик, що все у пільговому, тим більше, якщо без комісії проходить, що втратив пильність. Добре, що є кому протестувати раніше за мене :D
klug
 
Повідомлень: 8610
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 145146147148
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 207, 208, 209
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2082 1085889
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2024 20:13
wild.tomcat
Банк Глобус 1 ... 145, 146, 147
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1464 680449
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2024 11:12
ramzes4
Банк Український Капітал 1 ... 17, 18, 19
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 14:41
182 127541
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2024 16:14
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.