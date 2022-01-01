https://bvr.ua/installment А хтось вже тестував цю розстрочку у БВР? Судячи з опису, маркетологи не довго думали - і просто тупо скопіювали у Сенса (судячи із сум та інших умов). Але тут пишуть, що банк повертає всю суму на картку одразу після оформлення, тому трохи не зрозуміло, як воно працюватиме.
Искатель написав:https://bvr.ua/installment А хтось вже тестував цю розстрочку у БВР? Судячи з опису, маркетологи не довго думали - і просто тупо скопіювали у Сенса (судячи із сум та інших умов). Але тут пишуть, що банк повертає всю суму на картку одразу після оформлення, тому трохи не зрозуміло, як воно працюватиме.
Так, цього місяця взяв пільгову розстрочку на хлібчик з Сільпо. Воно оформлюється, як окремий кредит з договором та запитом в УБКІ - трохи піджерло рейтинг. Сума платежі повернулася на картку. Обіцяли, що при списанні платежів з кредитних додаткової комісії не буде, але ще не мав нагоди перевірити на практиці.
Вітаємо банк з входженням до категорії тих, де не можна тримати гроші. Ціна стрижки -30%. Додаткова родзинка: комісія 3% для деяких MCC на закордонних сайтах. В кращих традиціях гівнобанків, усе введено заднім числом.