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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:12

  Charter написав:Взагалі дуже цікаво, чому БВР так зухвало не підтримує програму національного кешбеку...Хто в БВР власник?

БВР це восток, Костельман напевно
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:31

https://bvr.ua/installment
А хтось вже тестував цю розстрочку у БВР?
Судячи з опису, маркетологи не довго думали - і просто тупо скопіювали у Сенса (судячи із сум та інших умов).
Але тут пишуть, що банк повертає всю суму на картку одразу після оформлення, тому трохи не зрозуміло, як воно працюватиме.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:12

  Искатель написав:https://bvr.ua/installment
А хтось вже тестував цю розстрочку у БВР?
Судячи з опису, маркетологи не довго думали - і просто тупо скопіювали у Сенса (судячи із сум та інших умов).
Але тут пишуть, що банк повертає всю суму на картку одразу після оформлення, тому трохи не зрозуміло, як воно працюватиме.

Так, цього місяця взяв пільгову розстрочку на хлібчик з Сільпо. Воно оформлюється, як окремий кредит з договором та запитом в УБКІ - трохи піджерло рейтинг. Сума платежі повернулася на картку. Обіцяли, що при списанні платежів з кредитних додаткової комісії не буде, але ще не мав нагоди перевірити на практиці.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:04

  klug написав:...Обіцяли, що при списанні платежів з кредитних додаткової комісії не буде, але ще не мав нагоди перевірити на практиці.

Немає, з жовтневої розстрочки вже списали перший платіж
В пільговому періоді ця сума платежу чи ні поки не зрозуміло, здається , що в пільговому
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 01:46

  vollena71 написав:В пільговому періоді ця сума платежу чи ні поки не зрозуміло, здається , що в пільговому

Дякую, зовсім забув за це запитати. Якось вже звик, що все у пільговому, тим більше, якщо без комісії проходить, що втратив пильність. Добре, що є кому протестувати раніше за мене :D
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 22:40

Вітаємо банк з входженням до категорії тих, де не можна тримати гроші. Ціна стрижки -30%. Додаткова родзинка: комісія 3% для деяких MCC на закордонних сайтах. В кращих традиціях гівнобанків, усе введено заднім числом.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 00:00

  klug написав:Вітаємо банк з входженням до категорії тих, де не можна тримати гроші. Ціна стрижки -30%. Додаткова родзинка: комісія 3% для деяких MCC на закордонних сайтах. В кращих традиціях гівнобанків, усе введено заднім числом.

Крім цього і izi в яких ще банках краще не тримати нічого?
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 00:33

  Striker написав:
  klug написав:Вітаємо банк з входженням до категорії тих, де не можна тримати гроші. Ціна стрижки -30%. Додаткова родзинка: комісія 3% для деяких MCC на закордонних сайтах. В кращих традиціях гівнобанків, усе введено заднім числом.

Крім цього і izi в яких ще банках краще не тримати нічого?

Абанк та Південний
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 07:52

  lara_08 написав:
  Striker написав:
  klug написав:Вітаємо банк з входженням до категорії тих, де не можна тримати гроші. Ціна стрижки -30%. Додаткова родзинка: комісія 3% для деяких MCC на закордонних сайтах. В кращих традиціях гівнобанків, усе введено заднім числом.

Крім цього і izi в яких ще банках краще не тримати нічого?

Абанк та Південний

Ще банк Восток, там 10%.
lloydbanksua
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