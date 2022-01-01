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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2024 23:46
Здесь как-то можно по одному лицу обзавестись второй гривневой картой/счетом ? Например, одна с кредитным лимитом, а вторая обычная дебетка ? Или никак ?
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a77
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Додано: Вів 24 гру, 2024 01:22
a77 написав:Здесь как-то можно по одному лицу обзавестись второй гривневой картой/счетом ? Например, одна с кредитным лимитом, а вторая обычная дебетка ? Или никак ?
Нет, дебеток отдельно у них нет
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Chicheva
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:53
Потестив у БВР переказ на інвалютну картку
З 600уо банка взяла 1% = 6.09 і дуже здивувалася, що я перепитав як у них вийшло 600/100 = 6.09
У Бобра є обмеження на 10 переказів у місяцЬ, а 1% чесніше виглядає на 100уо чим на 1000
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Amethyst
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Додано: Сер 25 гру, 2024 21:13
Amethyst написав:
Потестив у БВР переказ на інвалютну картку
З 600уо банка взяла 1% = 6.09 і дуже здивувалася, що я перепитав як у них вийшло 600/100 = 6.09
Так а що відповіли? Калькулятор зламався, і рахувати доводилось в умі?
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M-Audio
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Додано: Сер 25 гру, 2024 21:31
M-Audio написав: Amethyst написав:
Потестив у БВР переказ на інвалютну картку
З 600уо банка взяла 1% = 6.09 і дуже здивувалася, що я перепитав як у них вийшло 600/100 = 6.09
Так а що відповіли? Калькулятор зламався, і рахувати доводилось в умі?
Коміс рахується через грн, переводиться у євро по курсу банка і утримується -- DCC прям у банку, шоби далеко не ходити
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Amethyst
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Сер 25 гру, 2024 12:47
jabba
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