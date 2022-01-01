RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 20:21

Re: Банк Власний Рахунок

Не проходить переказ з єврової картки на закордонну євро картку, пише "Операція не дозволена". Переказ в межах ліміту, але карту тільки но відкрив, в чому може бути проблема ?
nuwanda
 
Повідомлень: 50
З нами з: 06.11.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 20:40

  nuwanda написав:Не проходить переказ з єврової картки на закордонну євро картку, пише "Операція не дозволена". Переказ в межах ліміту, але карту тільки но відкрив, в чому може бути проблема ?

Так а банк дозволяє переводити за кордон з цієї картки?
Буває, шо дозволено переказати за один раз не більше 30Кгрн в еквів і 30К/дн!
Краще шоби валюти карток співпадали, хоча і може бути і конвертація.
Транскордонні р2р-перекази заборонені з ТОТ, тому ВПО треба довести банку-отримувачу, шо він знаходиться не на ТОТ.
Можливо треба переводити тільки на свої закордонні картки, тобто ПІБ повинно співпадати...
У банка є коміс за такий переказ - 1%, тобто треба мати надлишок грошей на рахунку. Причому ця банка ще й перераховує коміс по лівому кроскурсу. Виходить десь так +1.01% :shock:

ПС. Рекомендую для транскордонних р2р використовувати Райф, Альянс і ПУМБ.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6997
З нами з: 05.05.21
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:43

У Бобра сказ: каже, що мережа не зовсім безпечна і не впускає до застосунку. Проблема у різних людей на різних мережах.
klug
 
Повідомлень: 9213
З нами з: 18.08.14
Подякував: 393 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
 
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 09:32

  klug написав:У Бобра сказ: каже, що мережа не зовсім безпечна і не впускає до застосунку. Проблема у різних людей на різних мережах.
Ага, у моїх теж ніде не працює. Чекаємо якесь оперативне щеплення 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6997
З нами з: 05.05.21
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 09:44

Re: Банк Власний Рахунок

Вже працює
Ferlakur
 
Повідомлень: 4483
З нами з: 14.10.08
Подякував: 329 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:35

Я клієнт лише Бобра, Вострок прислав ліста про зміни тарифів за його (Востока) рахунками. Вони там вже зовсім заплуталися хто чий банк і хто чий клієнт?
klug
 
Повідомлень: 9213
З нами з: 18.08.14
Подякував: 393 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
 
1
5
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 19:30

З 02 липня всі вихідні перекази власних коштів, сеп та р2р, з картки бобра тепер будуть з комісом.
Як раніше зробили у Востока.
Це ж одна шарага на одній банківській ліцензії. Навіть оновлення даних по борбу робили в чатботі Востока.
Oberon
 
Повідомлень: 373
З нами з: 15.09.20
Подякував: 152 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 20:36

А я тепер навіть до застосунку не можу зайти. Каже, що ввожу неправільний ПІН-код. Вхід по біометрії колись давно злетів, і я не відновив з тих пір. Але код в мене записаний, я не можу його вводити неправильно. А для відновленя хочуть почати з селфі. Та пішли вони...
M-Audio
 
Повідомлень: 3717
З нами з: 23.03.11
Подякував: 664 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 23:16

M-Audio
Така ж халепа була, але селфі і оновлення пройшов заради шарових переказів.
Але тепер із введенням комісії на будь-які перекази власних коштів, - то йдуть дуууже далеко. Залишається тільки для сільпошників, і то сумнівно.
Бобер здох(((
Oberon
 
Повідомлень: 373
З нами з: 15.09.20
Подякував: 152 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:06

Цікаві люди. Додаток запросив актуалізацію. Ну добре, актуалізував через Дію. Потім ні слуху, ні духу, а згодом надіслали, що термін актуалізації спливає, і що мене заблокують.
Ну то й добре, мабуть.
M-Audio
 
Повідомлень: 3717
З нами з: 23.03.11
Подякував: 664 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
  #<1 ... 155156157158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 324, 325, 326
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
3251 1964583
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2026 13:25
Holden
Креді Агріколь Банк 1 ... 28, 29, 30
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
295 154330
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2026 20:00
klug
Банк Альянс 1 ... 182, 183, 184
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1830 913606
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2026 08:23
nickvp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.