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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2026 14:38
Таке враження, що вони взагалі на вихід збираються, от вже вдруге мвтеринський VST рекламують. Але з такими покращеннями, що обидва вводять, аби хоч той вивіз...
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