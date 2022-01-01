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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:38

Таке враження, що вони взагалі на вихід збираються, от вже вдруге мвтеринський VST рекламують. Але з такими покращеннями, що обидва вводять, аби хоч той вивіз...
klug
 
Повідомлень: 9214
З нами з: 18.08.14
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  #<1 ... 156157158159
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