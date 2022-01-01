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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2026 14:38
Таке враження, що вони взагалі на вихід збираються, от вже вдруге мвтеринський VST рекламують. Але з такими покращеннями, що обидва вводять, аби хоч той вивіз...
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:50
Колеги, так що, з сьогоднішнього дня вже все, не можна свої кошти забрати з картки ніяк, ні переказом на іншу картку, ні СЕПом? Є якісь варіанти без комісії забрати гроші, крім покупок в магазинах?
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Andrew75
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